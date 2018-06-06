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中央社

是方大聯盟進駐COMPUTEX 布局雲端6領域

中央社2018/06/06 13:22
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北6日電）中華電信轉投資小金雞是方積極布局資安應用、智慧製造、IoT物聯網、行銷應用、虛擬實境、企業商務6大領域，並聯手7大SaaS廠商共同進駐「2018 COMPUTEX臺灣雲端主題館」。

「2018 COMPUTEX臺灣雲端主題館」開幕，是方電訊董事長吳彥宏表示，未來營運規畫將著重在AI、雲端應用服務與Chief App Cloud應用雲平台，結合雲服務供應商，積極布局6大領域，提供資安應用、智慧製造、IoT物聯網、行銷應用、虛擬實境、企業商務應用等SaaS服務。

同時，是方更聯手7大SaaS廠商共同進駐「2018COMPUTEX臺灣雲端主題館」。今年是方參展內容分為4大主題，包括：「是方雲端交換中心」（CCX）、「是方企業雲資安應用整合」、「華人智慧健康雲服務」以及「EnterBox雲端檔案協作管理平台」。

近年來，智慧健康照護市場蓬勃發展，是方看好此商機，於今年3月29日宣布跨足智慧健康應用領域，與IBM、health inventor、穿戴式廠商研鼎智能（GOLiFE）及資策會結盟合作，搭配個人360度健康多維度智慧分析引擎，為國人打造亞太區首家「華人智慧健康雲」，提供健康促進管理服務，這項服務也是此次展出亮點之一。

這次是方帶領7家是方應用雲的SaaS廠商組成「是方大聯盟」，聯手進駐「2018 COMPUTEX臺灣雲端主題館」。廠商分別為耀欣數位科技(AWMS和物流倉儲管理系統)、雙子星雲端運算(DRaaS企業備份備援方案)、太睿資訊顧問（eHR 人力資源管理系統）、網擎資訊體（郵件安全應用）、百力資通（行動商務表單簽核）、新夥伴科技（LogAnalysis 日誌分析管理系統）與諾客網科（LOWI輿情監測系統）。（編輯：李信寬）1070606

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