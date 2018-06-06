美國商會建議再修勞基法 擴增特定責任制

（中央社記者潘姿羽台北6日電）台北市美國商會今天發布2018台灣白皮書，建議勞基法應擴增特定責任制，讓專業及管理人員不受工時及加班費限制，且高薪員工也可適用，當工作條件更具彈性，才有發揮創新的空間。

台北市美國商會於2018台灣白皮書建議，當員工的工作職責著重特殊技能或才能，而非投入時間長短；工作內容由其籌備、研發、設計、與他人共同或親自執行；工作成果與他人或個人負責成敗；工作所需的時間、地點及人數由其規劃或調整，就應被視為勞基法第84條之1所涵蓋的員工，也就是應適用責任制，以免被現行法規規範，反而妨礙工作效能。