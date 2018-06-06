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娛樂

徐佳瑩沒信心擒歌后　入圍5項金曲最想拿「這個獎」

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/06 13:30
▲徐佳瑩入圍本屆金曲獎五項大獎，與阿妹等人角逐歌后寶座，但她最想拿的獎是「年度專輯獎」。（圖／台視提供 , 2018.06.06）
▲徐佳瑩入圍本屆金曲獎五項大獎，與阿妹等人角逐歌后寶座，但她最想拿的獎是「年度專輯獎」。（圖／台視提供 , 2018.06.06）

華語音樂年度盛事《第29屆金曲獎頒獎典禮》將於6月23日在台北小巨蛋隆重登場，本屆「特別貢獻獎」的頒獎人特別邀請到情歌王子張信哲；張信哲抱著緬懷郭宗韶老師的心情，答應擔任頒獎人，他非常重視這次擔任頒獎人機會，並表示：「台灣有很多很棒的音樂人需要我們好好的去鼓勵、認可他們，有這個機會回來擔任頒獎人，對我來說也是一個很大的鼓勵。」。

難得回到久違的金曲舞台，張信哲感到很榮幸，他和「特別貢獻獎」得主郭宗韶老師有著深厚感情，回憶起過往和郭宗韶老師的合作和相處，他感性的講到：「他就像我們樂團裡面的大家長、調停人，有他在，大家都會願意聽他講、願意聽他分配、願意聽他調解，這是阿嬌老師很特別的個人魅力。」；阿嬌老師（郭宗韶）真的是從小一直陪伴我們到大，在他的音樂路上不斷地給他很多幫助。」


▲張信哲擔任本屆金曲「特別貢獻獎」的頒獎人。（圖／台視提供 , 2018.06.06）

入圍本屆多項大獎的徐佳瑩也受邀擔任「最佳音樂錄影帶獎」及「最佳專輯裝幀設計」的頒獎人，她憑藉專輯《心裡學》入圍5項獎項，此次除了擔任頒獎人，也是廣為各界看好的入圍者之一，談到最希望可以抱走哪項獎座的時候，徐佳瑩毫不猶豫的選擇「年度專輯獎」，她表示：「好的作品很多，而年度專輯獎是給所有參與專輯製作夥伴的肯定，是最大的榮耀。」而對第3度入圍的「最佳國語女歌手獎」，則笑笑地說：「沒有信心耶，其他人都太優秀了，對她們比較有信心。」


▲徐佳瑩三度入圍金曲「最佳女歌手」。（圖／台視提供 , 2018.06.06）

關鍵字徐佳瑩張信哲第29屆金曲獎
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