徐佳瑩沒信心擒歌后　入圍5項金曲最想拿「這個獎」

華語音樂年度盛事《第29屆金曲獎頒獎典禮》將於6月23日在台北小巨蛋隆重登場，本屆「特別貢獻獎」的頒獎人特別邀請到情歌王子張信哲；張信哲抱著緬懷郭宗韶老師的心情，答應擔任頒獎人，他非常重視這次擔任頒獎人機會，並表示：「台灣有很多很棒的音樂人需要我們好好的去鼓勵、認可他們，有這個機會回來擔任頒獎人，對我來說也是一個很大的鼓勵。」。

難得回到久違的金曲舞台，張信哲感到很榮幸，他和「特別貢獻獎」得主郭宗韶老師有著深厚感情，回憶起過往和郭宗韶老師的合作和相處，他感性的講到：「他就像我們樂團裡面的大家長、調停人，有他在，大家都會願意聽他講、願意聽他分配、願意聽他調解，這是阿嬌老師很特別的個人魅力。」；阿嬌老師（郭宗韶）真的是從小一直陪伴我們到大，在他的音樂路上不斷地給他很多幫助。」