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微星電競跨界手遊 筆電可安裝模擬器

中央社2018/06/06 13:33
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北6日電）電競領導品牌微星攜手美國知名手機遊戲模擬器開發商BlueStacks推出手遊模擬器軟體，今年將有數台微星電競筆電與電競桌機可下載安裝，看好將吸引手遊玩家的目光。

微星在今年台北國際電腦展（Computex）宣布與BlueStacks獨家合作開發MSI APP Player軟體，讓手機遊戲能轉移到微星電競筆電上使用；透過MSI APPPlayer，手遊玩家能在更大螢幕上享受更好的效能與操控性，以及RGB鍵盤的客製化炫光效果。

微星行銷總監程惠正今天受訪表示，微星與BlueStacks洽談合作快一年時間，起初進展緩慢，對方認為手遊與個人電腦（PC）電競是不同領域，後來對方也看好跨界機會，才取得較大進展。

程惠正說，MSI APP Player基本上可以運行所有Android手遊，經過軟體調校，某些熱門遊戲需要使用的按鍵會在鍵盤上發亮，今年應該有數款微星電競筆電和電競桌機會可下載安裝MSI APP Player。

程惠正觀察，手遊模擬器並非大眾市場，需要在PC上玩手遊的玩家占比可能僅5%到10%，雖然手遊玩家購買遊戲的平均消費金額較低，但手遊玩家用戶規模比PC玩家大很多，看好MSI APP Player將吸引手遊玩家的目光。

微星今年在Computex也發表兩款全新筆電，包括電競筆電GF63、商用高效能筆電PS42，皆採用窄邊框螢幕設計，預計6月中旬在台灣上市。1070606

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