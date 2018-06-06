微星電競跨界手遊 筆電可安裝模擬器

（中央社記者吳家豪台北6日電）電競領導品牌微星攜手美國知名手機遊戲模擬器開發商BlueStacks推出手遊模擬器軟體，今年將有數台微星電競筆電與電競桌機可下載安裝，看好將吸引手遊玩家的目光。

微星在今年台北國際電腦展（Computex）宣布與BlueStacks獨家合作開發MSI APP Player軟體，讓手機遊戲能轉移到微星電競筆電上使用；透過MSI APPPlayer，手遊玩家能在更大螢幕上享受更好的效能與操控性，以及RGB鍵盤的客製化炫光效果。

微星行銷總監程惠正今天受訪表示，微星與BlueStacks洽談合作快一年時間，起初進展緩慢，對方認為手遊與個人電腦（PC）電競是不同領域，後來對方也看好跨界機會，才取得較大進展。