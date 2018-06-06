NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈到彰化特教學校助身障生重見光明胰臟腫瘤治療難　手術切除是唯一8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

影／海陸上兵遭誤殺命案　開槍洪嫌今晨警攻堅緝捕歸案

記者陳宗傑／屏東報導2018/06/06 14:04
▲6日凌晨南打中心、屏東警方在台南市善化區民宅內拂曉出擊，以優勢警力緝獲涉嫌開槍洪姓犯嫌歸案。（圖／屏東縣警局提供,2018.06.06）
▲6日凌晨南打中心、屏東警方在台南市善化區民宅內拂曉出擊，以優勢警力緝獲涉嫌開槍洪姓犯嫌歸案。（圖／屏東縣警局提供,2018.06.06）

屏東潮州鎮加油站 2 日發生的兩派人馬鬥毆、槍擊案，海軍陸戰隊上兵何勝文遭到誤殺，引起全國關注，經過連日搜捕，開槍主嫌洪偉智今日清晨在台南善化胡厝寮民宅落網！屏東縣警局今(6)日上午 11 時召開記者會宣布，專案小組已逮捕洪偉智，目前正進一步偵訊。

局長江雅文表示，38歲洪姓嫌犯有槍砲、毒品等多項前科，生性狡猾、行蹤不定，四處流竄躲藏，專案小組於3日凌晨曾發現洪嫌行蹤，卻晚了一步他已先外叫計程車離去，僅在鳳山住處查獲作案改造手槍。經連日跟監埋伏，終於鎖定洪嫌匿居善化友人住處，並即展開攻堅佈署，趁凌晨洪嫌酣睡時，以優勢警力強勢壓制，使洪嫌措手不及，不費一槍一彈順利就逮歸案，現場並起獲 1.7 公克海洛因、 42.15 公克安非他命、毒品吸食器及18萬現金等證物，全案已有 24 名嫌犯遭到逮捕 3 人收押。


▲6日凌晨南打中心、屏東警方在台南市善化區民宅內拂曉出擊，以優勢警力緝獲涉嫌開槍洪姓犯嫌歸案。（圖／屏東縣警局提供,2018.06.06）

因感情糾紛號召網群鬥毆的屏東潮州鎮加油站槍殺案，造成海軍陸戰隊上兵何勝文被誤殺枉死，還有另一起白色賓士車遭砸車群毆案件，其中坐在車上的大專生黄建鈞被打成腦死，經調查後發現賓士車駕駛林嫌與王姓主嫌為朋友關係，並一起參與第二案的槍擊誤殺案，事後被警方認為黃建鈞也是被叫來的同夥，引發黃母喊冤說他兒子與這群人不認識，痛批警方沒查證就亂扣帽子，無辜遭打命危中還成了同夥，讓家屬無法接受。


▲屏東縣警局長江雅文6日召開記者會說明專案小組逮捕洪偉智過程。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.06）

就讀慈惠醫專二專一年級學生黃建鈞，因腦部重創正與死神搏鬥，同學也集氣為他加油，正逢畢業季放暑假期間，校方特別於週會加強宣導，告誡學生深夜不要外出逗留，不要涉足特定行業場所，並呼籲家長多留意家中孩子行為。


▲現場起獲1.7公克海洛因、42.15公克安非他命、毒品吸食器及18萬現金等證物。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.06）

近來發生街頭鬥毆事件，引發各界關注，屏東縣警局已針對轄內 24 小時營業場所、各治安要點及重要聯外道路，組合所屬分局、直屬隊，規劃威力掃蕩、臨檢、路檢等勤務，藉由強力執法作為，有效淨化轄區治安。

關鍵字海陸上兵誤殺槍擊鬥毆潮州加油站
員警軟言相勸就醫後送辦端午吃粽子　小心「硼砂 」下肚

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan