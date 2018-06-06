影／海陸上兵遭誤殺命案　開槍洪嫌今晨警攻堅緝捕歸案

屏東潮州鎮加油站 2 日發生的兩派人馬鬥毆、槍擊案，海軍陸戰隊上兵何勝文遭到誤殺，引起全國關注，經過連日搜捕，開槍主嫌洪偉智今日清晨在台南善化胡厝寮民宅落網！屏東縣警局今(6)日上午 11 時召開記者會宣布，專案小組已逮捕洪偉智，目前正進一步偵訊。

局長江雅文表示，38歲洪姓嫌犯有槍砲、毒品等多項前科，生性狡猾、行蹤不定，四處流竄躲藏，專案小組於3日凌晨曾發現洪嫌行蹤，卻晚了一步他已先外叫計程車離去，僅在鳳山住處查獲作案改造手槍。經連日跟監埋伏，終於鎖定洪嫌匿居善化友人住處，並即展開攻堅佈署，趁凌晨洪嫌酣睡時，以優勢警力強勢壓制，使洪嫌措手不及，不費一槍一彈順利就逮歸案，現場並起獲 1.7 公克海洛因、 42.15 公克安非他命、毒品吸食器及18萬現金等證物，全案已有 24 名嫌犯遭到逮捕 3 人收押。