影／海陸上兵遭誤殺命案　開槍洪嫌今晨警攻堅緝捕歸案

屏東潮州鎮加油站 2 日發生的兩派人馬鬥毆、槍擊案，海軍陸戰隊上兵何勝文遭到誤殺，引起全國關注，經過連日搜捕，開槍主嫌洪偉智今日清晨在台南善化胡厝寮民宅落網！屏東縣警局今(6)日上午 11 時召開記者會宣布，專案小組已逮捕洪偉智，目前正進一步偵訊。
局長江雅文表示，38歲洪姓嫌犯有槍砲、毒品等多項前科，生性狡猾、行蹤不定，四處流竄躲藏，專案小組於3日凌晨曾發現洪嫌行蹤，卻晚了一步他已先外叫計程車離去，僅在鳳山住處查獲作案改造手槍。經連日跟監埋伏，終於鎖定洪嫌匿居善化友人住處，並即展開攻堅佈署，趁凌晨洪嫌酣睡時，以優勢警力強勢壓制，使洪嫌措手不及，不費一槍一彈順利就逮歸案，現場並起獲 1.7 公克海洛因、 42.15 公克安非他命、毒品吸食器及18萬現金等證物，全案已有 24 名嫌犯遭到逮捕 3 人收押。
▲6日凌晨南打中心、屏東警方在台南市善化區民宅內拂曉出擊，以優勢警力緝獲涉嫌開槍洪姓犯嫌歸案。（圖／屏東縣警局提供,2018.06.06）
因感情糾紛號召網群鬥毆的屏東潮州鎮加油站槍殺案，造成海軍陸戰隊上兵何勝文被誤殺枉死，還有另一起白色賓士車遭砸車群毆案件，其中坐在車上的大專生黄建鈞被打成腦死，經調查後發現賓士車駕駛林嫌與王姓主嫌為朋友關係，並一起參與第二案的槍擊誤殺案，事後被警方認為黃建鈞也是被叫來的同夥，引發黃母喊冤說他兒子與這群人不認識，痛批警方沒查證就亂扣帽子，無辜遭打命危中還成了同夥，讓家屬無法接受。
▲屏東縣警局長江雅文6日召開記者會說明專案小組逮捕洪偉智過程。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.06）
就讀慈惠醫專二專一年級學生黃建鈞，因腦部重創正與死神搏鬥，同學也集氣為他加油，正逢畢業季放暑假期間，校方特別於週會加強宣導，告誡學生深夜不要外出逗留，不要涉足特定行業場所，並呼籲家長多留意家中孩子行為。
▲現場起獲1.7公克海洛因、42.15公克安非他命、毒品吸食器及18萬現金等證物。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.06）
近來發生街頭鬥毆事件，引發各界關注，屏東縣警局已針對轄內 24 小時營業場所、各治安要點及重要聯外道路，組合所屬分局、直屬隊，規劃威力掃蕩、臨檢、路檢等勤務，藉由強力執法作為，有效淨化轄區治安。