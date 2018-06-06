監委要查核四設備採購 台電：尚未收到通知

（中央社記者廖禹揚台北6日電）核四燃料棒7月將外運，相關採購維護議題再成外界關注焦點，監察委員田秋堇表示要立案調查核四採購問題，台電今天表示，目前尚未收到監察院通知，但若成案，一定會配合說明。

在政府非核家園目標下，核四封存以不啟封、不運轉為原則，開始辦理資產處理工作，燃料棒預計在7月運回原廠，尋求國外買主。而針對核四1號機移用2號機設備，以及採購驗收流程問題，監察委員田秋堇5日表示要立案調查。

台電表示，核四1號機在民國96年開始試運轉測試，102年4月開始進行安檢，103年7月底完成安檢，加上多次停建復建，長時間使用下，設備零組件或耗材多少有損耗或故障，屬於合理狀況。若故障可歸因於廠商，且在保固期限內的部分，台電表示都以按照設備採購合約的保固條款要求廠商負責。