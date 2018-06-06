NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈到彰化特教學校助身障生重見光明胰臟腫瘤治療難　手術切除是唯一8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

汪洋海峽論壇首秀 重彈一中舊調

中央社2018/06/06 13:43
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者張淑伶廈門6日電）中國全國政協主席汪洋今天首次在海峽論壇上致詞，內容硬軟兼施，強調「一個中國」原則是兩岸和平發展前提，嚴詞批評台獨，但同時也訴諸情感，強調給台灣人的經濟利益。

第10屆海峽論壇今天舉行論壇大會。汪洋致詞中批評台獨以及強調兩岸「沒有什麼心結不能化解，沒有什麼裂痕不能彌合」時，數次獲得台下掌聲。

對於當前兩岸官方交流停滯，他宣稱是2016年台灣政黨輪替後，「民進黨當局放任縱容去中國化，阻撓限制兩岸交流合作，極少數台獨分子蓄意破壞兩岸關係和平發展」，才使得兩岸關係陷入僵局。

他還說，在論壇大會開始前，他與中國國民黨副主席郝龍斌等人會面，聽取他們對時局的看法，大家「一致對兩岸關係現狀感到不滿，對發展的前景擔憂，對維護和推動和平發展充滿期待」。

汪洋並重申「一個中國」原則是兩岸關係的政治基礎，「體現一個中國原則的九二共識」是確保兩岸和平發展的關鍵，堅持「九二共識」是大陸和台灣當局和各政黨開展交流的基礎條件。

他說，台獨人士及其活動損害國家主權領土完整，煽動敵意對立是台海和平穩定的最大威脅，必須堅決反對。「挑戰一個中國原則，妄圖台獨的伎倆和行徑，都是註定要失敗的。」

他也認為，兩岸關係和平發展的強大動力，是擴大深化經濟合作。今年2月大陸官方公布的31條對台措施，是要讓台灣民眾分享大陸發展的機遇，以富士康工業互聯網將在A股上市為例，類似的例子會越來越多。

最後，他強調兩岸關係和平發展的牢固紐帶，是密切人文交流、促進心靈契合。他說，歡迎台灣人參與兩岸的交流活動，並將實施更多惠及兩岸民眾的措施，「擴大受益面，擴大獲得感」，尤其要給兩岸基層民眾和青年就業創業提供更多機會。

他說，只要兩岸民眾共同努力，「兩岸關係和平發展道路一定會越走越寬廣，中華民族偉大復興中國夢一定能後實現。」（編輯：繆宗翰）1070606

監委要查核四設備採購 台電...台股開高走高 大漲101.72

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan