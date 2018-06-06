汪洋海峽論壇首秀 重彈一中舊調

對於當前兩岸官方交流停滯，他宣稱是2016年台灣政黨輪替後，「民進黨當局放任縱容去中國化，阻撓限制兩岸交流合作，極少數台獨分子蓄意破壞兩岸關係和平發展」，才使得兩岸關係陷入僵局。

第10屆海峽論壇今天舉行論壇大會。汪洋致詞中批評台獨以及強調兩岸「沒有什麼心結不能化解，沒有什麼裂痕不能彌合」時，數次獲得台下掌聲。

（中央社記者張淑伶廈門6日電）中國全國政協主席汪洋今天首次在海峽論壇上致詞，內容硬軟兼施，強調「一個中國」原則是兩岸和平發展前提，嚴詞批評台獨，但同時也訴諸情感，強調給台灣人的經濟利益。

他還說，在論壇大會開始前，他與中國國民黨副主席郝龍斌等人會面，聽取他們對時局的看法，大家「一致對兩岸關係現狀感到不滿，對發展的前景擔憂，對維護和推動和平發展充滿期待」。

汪洋並重申「一個中國」原則是兩岸關係的政治基礎，「體現一個中國原則的九二共識」是確保兩岸和平發展的關鍵，堅持「九二共識」是大陸和台灣當局和各政黨開展交流的基礎條件。

他說，台獨人士及其活動損害國家主權領土完整，煽動敵意對立是台海和平穩定的最大威脅，必須堅決反對。「挑戰一個中國原則，妄圖台獨的伎倆和行徑，都是註定要失敗的。」

他也認為，兩岸關係和平發展的強大動力，是擴大深化經濟合作。今年2月大陸官方公布的31條對台措施，是要讓台灣民眾分享大陸發展的機遇，以富士康工業互聯網將在A股上市為例，類似的例子會越來越多。

最後，他強調兩岸關係和平發展的牢固紐帶，是密切人文交流、促進心靈契合。他說，歡迎台灣人參與兩岸的交流活動，並將實施更多惠及兩岸民眾的措施，「擴大受益面，擴大獲得感」，尤其要給兩岸基層民眾和青年就業創業提供更多機會。

他說，只要兩岸民眾共同努力，「兩岸關係和平發展道路一定會越走越寬廣，中華民族偉大復興中國夢一定能後實現。」（編輯：繆宗翰）1070606