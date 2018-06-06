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中央社

兩國關係改善 中國國航恢復北京平壤航線

中央社2018/06/06 13:43
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北6日電）中國國際航空公司5日在官網公布，恢復北京往來平壤航線，顯示中國與北韓的關係已獲改善。外媒則分析，此舉顯示中方企圖在「川金會」前，修補與冷戰時期盟友北韓的關係。

中國國航去年11月以「經營不理想」為由，無限期停飛北京往返平壤航線。不過，早在去年4月，朝鮮半島局勢升溫時，中國國航也曾取消北京往返平壤航線部分航班。不過從去年5月起，恢復為每周兩班，分別是周一與周五起飛。

但隨著北韓去年下半年試射飛彈與核子試爆，招致聯合國安全理事會通過更嚴厲的制裁措施後，北京當局決定配合安理會制裁，逐步降低與北韓的貿易往來和經濟援助，因此中國國航去年11月中斷北韓少有的國際航線，引發外界關注兩國關係是否降溫。

對於這次中國國航恢復北京往返平壤航線，華爾街日報等外媒分析，這凸顯中國政府尋求在美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩（Kim Jong Un），12日在新加坡舉行世紀峰會之前，修補與冷戰時期盟友北韓的關係。

據中國國航官網，恢復平壤航線後，未來每週將有3個航班從北京飛往平壤，時間分別是在周一、周三和周五的下午。至於單程經濟艙的票價為人民幣1770元（約新台幣8200元）。（編輯：繆宗翰/翟思嘉）1070606

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