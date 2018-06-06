購蕉助弱勢 高市議買4500公斤頂級貨

（中央社記者王淑芬高雄6日電）以行動破除香蕉價格崩盤的說法，高雄市議會採購4500公斤香蕉，力挺在地蕉農，議長康裕成呼籲勿以低價謠言傷害農民，民進黨高雄市參選人陳其邁也說，中央應調高格外品收購價。

高雄市議會大量採購香蕉，今天由議長康裕成帶領市議員邱俊憲等人在議會門口行銷香蕉，用行動展現力挺蕉農，同時委請高雄市慈善團體聯合總會，將香蕉分送弱勢團體。

康裕成表示，議會購買的香蕉每公斤新台幣26元是頂級品；香蕉不像外界說的那麼便宜，盼勿以低價謠言傷害無辜農民。

高市農業局長鄭清福說，市府有多元產銷及多角化經營管道和策略，市府和農會對高雄的香蕉有控管，香蕉品質有水準，才敢推出催熟的香蕉一箱450元的價格；他說，產地1公斤賣不到新台幣1元的香蕉是極差品。