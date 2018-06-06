NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈到彰化特教學校助身障生重見光明胰臟腫瘤治療難　手術切除是唯一8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

購蕉助弱勢 高市議買4500公斤頂級貨

中央社2018/06/06 13:40
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者王淑芬高雄6日電）以行動破除香蕉價格崩盤的說法，高雄市議會採購4500公斤香蕉，力挺在地蕉農，議長康裕成呼籲勿以低價謠言傷害農民，民進黨高雄市參選人陳其邁也說，中央應調高格外品收購價。

高雄市議會大量採購香蕉，今天由議長康裕成帶領市議員邱俊憲等人在議會門口行銷香蕉，用行動展現力挺蕉農，同時委請高雄市慈善團體聯合總會，將香蕉分送弱勢團體。

康裕成表示，議會購買的香蕉每公斤新台幣26元是頂級品；香蕉不像外界說的那麼便宜，盼勿以低價謠言傷害無辜農民。

高市農業局長鄭清福說，市府有多元產銷及多角化經營管道和策略，市府和農會對高雄的香蕉有控管，香蕉品質有水準，才敢推出催熟的香蕉一箱450元的價格；他說，產地1公斤賣不到新台幣1元的香蕉是極差品。

陳其邁表示，不管蕉農或果農，農產品價格關係收益，高雄農產品品質、技術都首屈一指，還外銷到國際市場。一直很關心農民，每天都會聯絡農會幹部關心農產價格，不管是香蕉、鳳梨或是玉荷包等，盼外界不要謠言傷農，故意作空價錢，唱衰高雄農產品。

陳其邁指出，昨天還和旗山農會協調，希望住宿國際觀光飯店也有旗山香蕉，必能幫忙農民收益。他還呼籲行政院農委會要照顧農民，調高香蕉格外品收購價，每公斤3元考慮提高到5元，減少農民損失。

種植優質香蕉，旗山農會產銷班班長蘇昆宏表示，他種2甲地每年約有20噸產量，約6成外銷；在選種、種植和土壤、水質驗證上都很嚴格控管，才能以優質品賣到好價格。（編輯：陳政偉/陳清芳）1070606

友旺高層頻異動 半年換兩董座監委要查核四設備採購 台電...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan