幾勞亞火山熔岩四溢 逾150戶住家遭摧毀

（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）官員今天表示，夏威夷幾勞亞火山熔岩已摧毀數百棟濱海住宅。哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，熔岩已吞噬大島郊區超過150戶民宅，夏威夷郡郡長的住家也遭殃。

夏威夷郡民防局發言人史奈德（Janet Snyder）告訴法新社：「我們一夜之間失去卡波霍海灘住宅區（Kapoho Beach Lots）和度假之地（Vacationland）數百戶住家，但我們還沒有確切數字。」

她表示，自幾勞亞火山（Kilauea）5月3日噴發以來，已有2500人被迫撤離。