NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈到彰化特教學校助身障生重見光明胰臟腫瘤治療難　手術切除是唯一8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

幾勞亞火山熔岩四溢 逾150戶住家遭摧毀

中央社2018/06/06 13:52
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）官員今天表示，夏威夷幾勞亞火山熔岩已摧毀數百棟濱海住宅。哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，熔岩已吞噬大島郊區超過150戶民宅，夏威夷郡郡長的住家也遭殃。

夏威夷郡民防局發言人史奈德（Janet Snyder）告訴法新社：「我們一夜之間失去卡波霍海灘住宅區（Kapoho Beach Lots）和度假之地（Vacationland）數百戶住家，但我們還沒有確切數字。」

她表示，自幾勞亞火山（Kilauea）5月3日噴發以來，已有2500人被迫撤離。

受熔岩流影響的社區又新增兩個，當局先前已下令居民撤離，目前並未立即傳出任何傷亡。

史奈德表示，夏威夷郡郡長金（Harry Kim）也成了失去家園的其中一人。

她說：「他的第2個家被熔岩摧毀。」

夏威夷火山觀測站（Hawaiian VolcanoObservatory）表示，空拍機今早拍到的畫面顯示，熔岩已完全覆蓋卡波霍灣（Kapoho Bay），淹沒度假之地多數地區，覆蓋卡波霍海灘住宅區北部以外所有區域。

夏威夷火山觀測站指出，昨天晚上大部分時間至今天上午發生一連串地震，包括一次噴出火山灰的規模5.5地震。

夏威夷大島（Big Island）5座火山之一的幾勞亞火山噴發以來，熔岩已吞噬20平方公里土地。

科學家認為，火山活動可能是大噴發的前兆，類似1920年代中期幾勞亞火山噴發事件。（譯者：葉俐緯/核稿：劉文瑜）1070606

川金會期間 新加坡將管制空域大立光衝鋒被動元件助攻 台...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan