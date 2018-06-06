幾勞亞火山熔岩四溢 逾150戶住家遭摧毀

（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）官員今天表示，夏威夷幾勞亞火山熔岩已摧毀數百棟濱海住宅。哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，熔岩已吞噬大島郊區超過150戶民宅，夏威夷郡郡長的住家也遭殃。
夏威夷郡民防局發言人史奈德（Janet Snyder）告訴法新社：「我們一夜之間失去卡波霍海灘住宅區（Kapoho Beach Lots）和度假之地（Vacationland）數百戶住家，但我們還沒有確切數字。」
她表示，自幾勞亞火山（Kilauea）5月3日噴發以來，已有2500人被迫撤離。
受熔岩流影響的社區又新增兩個，當局先前已下令居民撤離，目前並未立即傳出任何傷亡。
史奈德表示，夏威夷郡郡長金（Harry Kim）也成了失去家園的其中一人。
她說：「他的第2個家被熔岩摧毀。」
夏威夷火山觀測站（Hawaiian VolcanoObservatory）表示，空拍機今早拍到的畫面顯示，熔岩已完全覆蓋卡波霍灣（Kapoho Bay），淹沒度假之地多數地區，覆蓋卡波霍海灘住宅區北部以外所有區域。
夏威夷火山觀測站指出，昨天晚上大部分時間至今天上午發生一連串地震，包括一次噴出火山灰的規模5.5地震。
夏威夷大島（Big Island）5座火山之一的幾勞亞火山噴發以來，熔岩已吞噬20平方公里土地。
科學家認為，火山活動可能是大噴發的前兆，類似1920年代中期幾勞亞火山噴發事件。（譯者：葉俐緯/核稿：劉文瑜）1070606