核四偷天換日拚安檢過關？　台電駁斥：沒有挖東補西

近日來天氣越來越熱，用電量頻頻破紀錄，全台用電吃緊，開始有重啟核四的聲浪，就有媒體報導，封存中的核四1號機為了拚安檢過關，竟然拆解2號機的零件裝上，想要蒙混過關，甚至沒有向廠商究責，反而付款逾20億元結案。對此，經濟部長沈榮津今（6）日表示，會要台電查清楚相關指控，並出面說明；台電也發出聲明稿否認，沒有「為求過關挖東補西」的情事。

有周刊接獲爆料指稱，封存中的核四廠1號機，為了迅速通過安檢，竟拆除2號機的設備，裝在1號機上蒙混過關，且並未向賣爛零件的廠商究責，反而付款逾20億元便結案，監委田秋堇也在5日表示，核四廠不僅自2001年發生採購問題，1號機更因為設備故障，自2010年起陸續移用2號機共197項設備，將啟動調查，維護核安。