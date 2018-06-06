核四偷天換日拚安檢過關？　台電駁斥：沒有挖東補西

近日來天氣越來越熱，用電量頻頻破紀錄，全台用電吃緊，開始有重啟核四的聲浪，就有媒體報導，封存中的核四1號機為了拚安檢過關，竟然拆解2號機的零件裝上，想要蒙混過關，甚至沒有向廠商究責，反而付款逾20億元結案。對此，經濟部長沈榮津今（6）日表示，會要台電查清楚相關指控，並出面說明；台電也發出聲明稿否認，沒有「為求過關挖東補西」的情事。
有周刊接獲爆料指稱，封存中的核四廠1號機，為了迅速通過安檢，竟拆除2號機的設備，裝在1號機上蒙混過關，且並未向賣爛零件的廠商究責，反而付款逾20億元便結案，監委田秋堇也在5日表示，核四廠不僅自2001年發生採購問題，1號機更因為設備故障，自2010年起陸續移用2號機共197項設備，將啟動調查，維護核安。
對此，經濟部長沈榮津今日出席InnoVEX新創特展開幕記者會受訪時表示，會請台電把相關問題弄清楚，並出面說明相關內容，有必要的話也要召開記者會。針對近日核四燃料棒爭議，他則回應，目前就是先運回原廠徵求買主，若是剛好有遇到有需求的客戶，就可以馬上處理。
至於台電，針對周刊報導，他們也澄清，1號機設備組件在長時間使用下多少已有損耗或故障，屬於合理狀況，當初在訂定設備採購合約時，都有保固條款，並保留履約保證金，若是故障可歸因於廠商，且在保固期限內，均依合約規定要求廠商負責。
台電說明，設備的驗收分成設備運抵現場時的品項、數量、外觀等的點收，以及設備安裝完成後的性能測試，因此測試工作也是驗收的一環，並無所謂驗收不實的狀況；此外，1號機測試期間基於實務需要，暫時移用2號機相同組件，為了維持核能品質，有訂定相關程序書，完整保存移用清單，嚴格管控，絕無所稱「為求過關挖東補西」的情事。