NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈到彰化特教學校助身障生重見光明胰臟腫瘤治療難　手術切除是唯一8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
財經

台股收漲百點站上11200點　被動元件多檔強勢漲停

記者許家禎／台北報導2018/06/06 14:05
▲台北股市6月6日收盤大漲101.72點，站上11200點，收在11201點，漲幅0.92%，成交金額新台幣1699億元。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台北股市6月6日收盤大漲101.72點，站上11200點，收在11201點，漲幅0.92%，成交金額新台幣1699億元。（圖／NOWnews 資料照片）

台北股市今（6）日收盤大漲101.72點，站上11200點，收在11201點，漲幅0.92%，成交金額新台幣1699億元，優於日韓股市漲幅僅0.2%上下，同時相較陸港股也表現強勁。其中盤面焦點為大立光因月營收令人驚艷，終場漲近4%。而被動元件缺貨題材，更讓族群強勢走高，包括國巨、大毅、華新科、禾伸堂、華容、信昌電全以漲停作收。

台北股市今日開盤漲11.03點，加權股價指數以11111.14點開出，在被動元件族群與部分蘋概股帶領下，隨後走勢步步高升。終場大漲百點，站上11200點，漲幅0.92%，成交金額新台幣1699億元。

各類股部分，電子漲1%以上，金融漲0.5%。其他，紡織與營建漲1%，機電、電纜、觀光與光電股漲2%以上。個股部分，蘋概股三指標中，台積電董事長張忠謀退休首日，股價大致維持平盤之上，收漲0.4%，來到230元。鴻海則漲1%以上，收在89.1元。

股王大立光5月合併營收新台幣43.19億元，月增24%、年增14.6%，優於預期，外資調高目標價，也激勵大立光開盤大漲逾5%，終場漲175元，漲幅近4%，收在4625元。其他蘋概股如宸鴻漲3%以上，業成則衝上漲停板，另外友訊、聯詠、美磊、鴻碩表現不遑多讓。

而國巨董事長陳泰銘6日股東會表示，被動元件供需缺口，到2019年仍填不滿，因此帶動被動元件族群強勢表態，其中國巨衝破1100元大關，終場以漲停作收，再度來到歷史新天價1125元。其他，大毅、華新科、禾伸堂、華容、信昌電也強勢全攻漲停紅通通。

關鍵字台股收盤被動元件國巨陳泰銘11200點
貨櫃物非法移運　財部這麼處置核四爆弊案　台電：沒有挖東補西

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan