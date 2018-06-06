台股收漲百點站上11200點　被動元件多檔強勢漲停

台北股市今（6）日收盤大漲101.72點，站上11200點，收在11201點，漲幅0.92%，成交金額新台幣1699億元，優於日韓股市漲幅僅0.2%上下，同時相較陸港股也表現強勁。其中盤面焦點為大立光因月營收令人驚艷，終場漲近4%。而被動元件缺貨題材，更讓族群強勢走高，包括國巨、大毅、華新科、禾伸堂、華容、信昌電全以漲停作收。

台北股市今日開盤漲11.03點，加權股價指數以11111.14點開出，在被動元件族群與部分蘋概股帶領下，隨後走勢步步高升。終場大漲百點，站上11200點，漲幅0.92%，成交金額新台幣1699億元。