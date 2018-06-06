台股收漲百點站上11200點　被動元件多檔強勢漲停

台北股市今（6）日收盤大漲101.72點，站上11200點，收在11201點，漲幅0.92%，成交金額新台幣1699億元，優於日韓股市漲幅僅0.2%上下，同時相較陸港股也表現強勁。其中盤面焦點為大立光因月營收令人驚艷，終場漲近4%。而被動元件缺貨題材，更讓族群強勢走高，包括國巨、大毅、華新科、禾伸堂、華容、信昌電全以漲停作收。
台北股市今日開盤漲11.03點，加權股價指數以11111.14點開出，在被動元件族群與部分蘋概股帶領下，隨後走勢步步高升。終場大漲百點，站上11200點，漲幅0.92%，成交金額新台幣1699億元。
各類股部分，電子漲1%以上，金融漲0.5%。其他，紡織與營建漲1%，機電、電纜、觀光與光電股漲2%以上。個股部分，蘋概股三指標中，台積電董事長張忠謀退休首日，股價大致維持平盤之上，收漲0.4%，來到230元。鴻海則漲1%以上，收在89.1元。
股王大立光5月合併營收新台幣43.19億元，月增24%、年增14.6%，優於預期，外資調高目標價，也激勵大立光開盤大漲逾5%，終場漲175元，漲幅近4%，收在4625元。其他蘋概股如宸鴻漲3%以上，業成則衝上漲停板，另外友訊、聯詠、美磊、鴻碩表現不遑多讓。
而國巨董事長陳泰銘6日股東會表示，被動元件供需缺口，到2019年仍填不滿，因此帶動被動元件族群強勢表態，其中國巨衝破1100元大關，終場以漲停作收，再度來到歷史新天價1125元。其他，大毅、華新科、禾伸堂、華容、信昌電也強勢全攻漲停紅通通。