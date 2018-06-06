陽明海運：澳洲落海貨櫃開始打撈 降低生態影響

（中央社記者韋樞台北6日電）陽明海運發明輪澳洲時間1日凌晨遭不規則湧浪衝擊，有83個貨櫃落海，發明輪已於今天上午靠泊雪梨港，陽明海運已委請當地清潔公司沿海打撈貨櫃和漂流物，以降低環境的影響。

陽明海運發明輪（YM Efficiency）於澳洲時間1日凌晨在雪梨港外海遭不規則湧浪沖擊，造成共83個貨櫃落海、26個貨櫃倒塌變形的海事意外。陽明海運與當地辦公室、碼頭業者及保險業者等緊急協調後，發明輪已於今天上午9時靠泊雪梨港DP World碼頭裝卸貨櫃，並針對受損貨櫃進行後續處理維修與船舶檢查等事宜。