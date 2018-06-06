NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈到彰化特教學校助身障生重見光明胰臟腫瘤治療難　手術切除是唯一8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

華爾街日報人事調整 資深記者出任總編輯

中央社2018/06/06 14:01
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社紐約5日綜合外電報導）華爾街日報今天宣布，11日起，資深記者莫瑞（Matt Murray）將接替貝克（Gerard Baker）出任總編輯。華爾街日報將重心轉移到數位化領域的動盪時期，即由貝克操盤。

法新社報導，自1994年起，莫瑞便於新聞集團（News Corp.）旗下的道瓊公司（Dow Jones）工作。他2013年起擔任華爾街日報（The Wall Street Journal）副總編輯。

新聞集團、華爾街日報及道瓊公司皆屬媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的旗下事業。

即將交棒的貝克曾在英國廣播公司（BBC）、金融時報（Financial Times）、泰晤士報（The Times ofLondon）擔任記者，2009年加入華爾街日報。

他將出任特約編輯，職責包括定期撰文、主持會議並在福斯財經新聞網（Fox Business Network）擔任一個單元的主持人。

在貝克的領導下，華爾街日報隨產業從傳統紙媒轉型數位化，並將數位訂戶量提升至近150萬。

但貝克也於任內進行一系列縮編及併購，引發新聞部不滿，部分更批評華爾街日報在美國總統川普的報導上不夠積極。

新聞集團執行長湯姆森（Robert Thomson）表示，在新聞業受到數位化挑戰的時代，貝克「始終是一位非常成功的編輯」，他也稱莫瑞為「可敬的繼任者」。（譯者：鍾佑貞/核稿：蔡佳敏）1070606

陽明海運：澳洲落海貨櫃開始...6月台指期漲131點

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan