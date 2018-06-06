華爾街日報人事調整 資深記者出任總編輯

新聞集團、華爾街日報及道瓊公司皆屬媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的旗下事業。

法新社報導，自1994年起，莫瑞便於新聞集團（News Corp.）旗下的道瓊公司（Dow Jones）工作。他2013年起擔任華爾街日報（The Wall Street Journal）副總編輯。

（中央社紐約5日綜合外電報導）華爾街日報今天宣布，11日起，資深記者莫瑞（Matt Murray）將接替貝克（Gerard Baker）出任總編輯。華爾街日報將重心轉移到數位化領域的動盪時期，即由貝克操盤。

即將交棒的貝克曾在英國廣播公司（BBC）、金融時報（Financial Times）、泰晤士報（The Times ofLondon）擔任記者，2009年加入華爾街日報。

他將出任特約編輯，職責包括定期撰文、主持會議並在福斯財經新聞網（Fox Business Network）擔任一個單元的主持人。

在貝克的領導下，華爾街日報隨產業從傳統紙媒轉型數位化，並將數位訂戶量提升至近150萬。

但貝克也於任內進行一系列縮編及併購，引發新聞部不滿，部分更批評華爾街日報在美國總統川普的報導上不夠積極。

新聞集團執行長湯姆森（Robert Thomson）表示，在新聞業受到數位化挑戰的時代，貝克「始終是一位非常成功的編輯」，他也稱莫瑞為「可敬的繼任者」。（譯者：鍾佑貞/核稿：蔡佳敏）1070606