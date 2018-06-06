A7污水爭議 朱立倫：污水廠早就發包了

（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市長朱立倫今天對桃園A7合宜宅污水爭議表示，市府從105年協調及公文往返起，早在4月20日就進行污水廠工程發包，這些都是民進黨新北市長參選人蘇貞昌關心之前的事情。

朱立倫今天列席新北市議會市政總質詢，國民黨籍議員陳明義等人不滿議長蔣根煌等地方人士為A7污水案奔走許久，但民進黨新北市長參選人蘇貞昌的看板就「割稻尾」（台語攬功之意），蘇貞昌自稱只花了24天解決，這對市府及地方的努力是很不公平的。

朱立倫答詢表示，市府早在105年5月開始跟中央跟桃園有8次的協商會議，25次的公文往來，行政院當時的秘書長陳美玲在105年6月承諾行政院會負責。