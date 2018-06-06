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A7污水爭議 朱立倫：污水廠早就發包了

中央社2018/06/06 14:00
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市長朱立倫今天對桃園A7合宜宅污水爭議表示，市府從105年協調及公文往返起，早在4月20日就進行污水廠工程發包，這些都是民進黨新北市長參選人蘇貞昌關心之前的事情。

朱立倫今天列席新北市議會市政總質詢，國民黨籍議員陳明義等人不滿議長蔣根煌等地方人士為A7污水案奔走許久，但民進黨新北市長參選人蘇貞昌的看板就「割稻尾」（台語攬功之意），蘇貞昌自稱只花了24天解決，這對市府及地方的努力是很不公平的。

朱立倫答詢表示，市府早在105年5月開始跟中央跟桃園有8次的協商會議，25次的公文往來，行政院當時的秘書長陳美玲在105年6月承諾行政院會負責。

他表示，A7的污水廠工程早在今年4月20日上網發包，營建署5月8日發函同意專管補助新台幣8000多萬元費用，這些都是有紀錄跟公文，這些都是蘇貞昌關心之前的事情，時間點上都很清楚，事實就是事實。

朱立倫強調，蔣根煌4月26日會見蘇貞昌時才反映A7爭議，但他仍感謝包括老縣長蘇貞昌等許多人的努力。

只是，他隨後答覆其他議員時也嘆說，他對A7爭議一事，要不感謝他人也可以都不感謝，因為那是桃園來污染新北，這本來就是桃園及中央要解決的事，因此，他希望蘇貞昌不要再以否定他人來成就自己。（編輯：李錫璋）1070606

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