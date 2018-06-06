富薈酒店微電影《星．戀曲》正式首播

富薈酒店呈獻之微電影《星．戀曲》近日在酒店網上平台Facebook及YouTube上首播，反應熱烈。是次微電影更邀得人氣實力紅星馬浚偉及新晉歌手陳穎攜手擔當主角，譜出一段溫馨而勵志的酒店情緣。
《星．戀曲》講述飾演多才多藝的當紅男藝人馬浚偉(Steven)與越洋來港參加歌唱比賽的年輕女子陳穎(Melody)於酒店邂逅的愛情故事。內容講述追求唱歌夢想的女主角Melody 參加了由Steven 擔任評判的歌唱比賽，兩人並同時入住富薈酒店，偶然間Steven被Melody 的歌聲所吸引，並開始相遇；而Melody在比賽過程當中受到不少的挑戰，但經過Steven 的鼓勵下，最終取得成功，而兩人感情亦得以繼續發展下去。
這次拍攝主要取景於富薈酒店，觀眾除了可投入於劇情之餘，更可一覽各富薈酒店之環境及設施。富薈酒店是富豪國際酒店集團旗下的精選服務酒店品牌，每一間酒店均是為追求精簡服務、時尚品味及熟諳潮流科技的旅客而設，酒店環境舒適，絕對是商務及休閒旅客的睿智居停之選。
▲馬浚偉及陳穎於微電影合作，擦出不少火花。（圖／公關照片）
▲馬浚偉於富薈酒店房間拍攝其中一場戲。（圖／公關照片）
▲馬浚偉及陳穎因應劇情，在戲中浪漫共舞。（圖／公關照片）
▲陳穎努力背熟對白，令拍攝順利。（圖／公關照片）