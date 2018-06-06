富薈酒店微電影《星．戀曲》正式首播

富薈酒店呈獻之微電影《星．戀曲》近日在酒店網上平台Facebook及YouTube上首播，反應熱烈。是次微電影更邀得人氣實力紅星馬浚偉及新晉歌手陳穎攜手擔當主角，譜出一段溫馨而勵志的酒店情緣。

《星．戀曲》講述飾演多才多藝的當紅男藝人馬浚偉(Steven)與越洋來港參加歌唱比賽的年輕女子陳穎(Melody)於酒店邂逅的愛情故事。內容講述追求唱歌夢想的女主角Melody 參加了由Steven 擔任評判的歌唱比賽，兩人並同時入住富薈酒店，偶然間Steven被Melody 的歌聲所吸引，並開始相遇；而Melody在比賽過程當中受到不少的挑戰，但經過Steven 的鼓勵下，最終取得成功，而兩人感情亦得以繼續發展下去。