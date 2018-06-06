廣編／旅行就是愛自己所愛　理想大地給您全家人心旅行

暑假即將來臨，還在想如何規劃一年一度的家庭親子旅遊嗎?今年理想大地為了給每位最愛家人的爸媽們，提供一個充滿歡樂回憶的暑假，並且滿足每位成員需求，結合飯店獨有的「世界第一遊船飯店」及今年甫獲網友票選「全台最美飯店」美譽，配合園區豐富知性遊程如生態導覽、手沖咖啡等套裝遊程外，主題桌遊室、兒童電動車遊戲場、兒童信心釣魚池等，增加與家人的歡樂互動，6/15前官網預訂暑假再享超優惠的住房專案，理想邀您創造暑假歡樂與體驗花蓮純淨空氣及縱谷美景。

理想大地的園區建築、生態與藝術的完美組合，已是每位旅客一致讚賞，此外，飯店提倡的定點渡假行程，今年年度首推的理想美學與舒活漫遊主題遊程，內容好評早已是參加旅客大力推薦，其中藝術建築與竹筏生態導覽不僅認識理想美學也體會飯店的設計之美，系列主題專屬皮雕杯套製作及達人體驗手沖咖啡課程，適合喜歡時尚的旅人參加，專屬的個人窯烤香草披薩及個性拓染香包課程最適合家庭或小朋友們，理想的主題行程定能滿足每位旅客度假時光。