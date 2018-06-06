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中央社

止痛雞尾酒療法 人工膝關節置換患者福音

中央社2018/06/06 14:04
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者黃國芳嘉義縣6日電）嘉義大林慈濟醫院骨科醫師楊昌蓁蒐集國外雞尾酒療法的經驗，經2年研究發展出最佳模式，大幅改善傳統人工膝關節置換患者在手術後疼痛問題，達到快速復健效果。

大林慈濟醫院今天發布新聞，楊昌蓁日前以微創手術加上止痛雞尾酒療法，順利為一位76歲劉姓老婦人完成右腿人工膝關節置換，不僅避免傳統手術帶來術後劇烈疼痛與復健困難，患者術後當天即能輕鬆下床練習走路。

楊昌蓁指出，人工膝關節置換即使進行微創手術，許多患者在手術後仍會感到劇烈疼痛，因此許多民眾會因膝關節置換帶來巨大疼痛而裹足不前，或是在膝關節手術後，因疼痛導致復健困難，甚至痛到無法言語。

楊昌蓁說，自己的祖母曾在開完膝關節置換手術後，因疼痛難耐而不想說話，讓家人感到心疼，因此，開始蒐集國外雞尾酒療法經驗，嘗試以數種止痛劑、麻醉與止血劑，不斷嘗試調配出最佳的黃金比例，經歷2年研究成功研發最適當比例，希望病人手術後不再受疼痛苦。

楊昌蓁解釋，這種治療是在置換人工膝關節後，隨即將調配好的雞尾酒止痛劑直接注入關節周邊，再進行傷口縫合，配合口服用藥，病人在手術後4小時就能輕鬆下床開始復健，不用像傳統手術得臥床忍受劇烈疼痛。

楊昌蓁表示，進行止痛雞尾酒療法患者在手術後第1天就能經由練習，讓膝蓋彎曲達到90度，符合出院評估標準中的一項，若是使用傳統手術，則需要練習5到7天，才能達到一樣的效果，對飽受膝關節退化苦痛的民眾是一大福音。（編輯：劉政權）1070606

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