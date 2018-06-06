NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈胰臟腫瘤治療難　手術切除是唯一瘦30公斤女星怒嗆「要秀黑暗面」8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
財經

台灣有6大競爭優勢　星展總座5策略深耕　今年不裁分行

記者顏真真／台北報導2018/06/06 14:57
▲星展銀行（台灣）新任總經理林鑫川。（圖／記者顏真真攝 , 2018.6.6）
▲星展銀行（台灣）新任總經理林鑫川。（圖／記者顏真真攝 , 2018.6.6）

星展銀行（台灣）新任總經理林鑫川6月正式上任，原總經理陳亮丞則轉任資深行政顧問至2018年年底。林鑫川今（6）日在上任記者會上，除重申持續深耕台灣市場的決心，也提到台灣有6大競爭優勢，包括台灣人具創新能量、行動力、永不放棄、團隊合作的精神、能言善道及細心體貼等，他上任後將聚焦5大策略方向，發展出全方位行動綱領，推動全方位業務發展，而星展銀目前在台45個據點，下半年也沒有裁撤規畫。

林鑫川擁有20餘年的金融業專業經歷，在2001年加入星展銀行後，歷經稽核、企業金融、營運風險管理、環球金融交易服務等多元業務領域，並擔任星展銀行（台灣）董事會成員多年，對於星展銀行（台灣）業務與營運策略，以及台灣金融市場環境相當熟稔。

林鑫川在今日上任記者會上指出，台灣有6大競爭優勢，包括台灣人具創新能量、行動力、永不放棄、團隊合作的精神、能言善道及細心體貼等，而星展銀行（台灣）最大的優勢就是在地人才的競爭力，加上台灣人不僅有創意也有行動力，更有團隊合作精神，相信憑藉著這樣的特質，星展銀行（台灣）肯定能在現有基礎上更上一層樓。

此外，近年來星展銀行積極投入數位金融創新，台灣市場在星展集團拓展的過程中是不可或缺的一塊拼圖，林鑫川也將持續推動台灣發展完整數位金融平台，並依循5大主要策略方向，包括超越客戶需求、永續經營發展、堅持治理內控、領航數位創新及串聯生態體系，發展出全方位行動綱領，以推動星展銀行（台灣）的全方位業務發展。

除了持續拓展星展銀行（台灣）的業務規模外，林鑫川說，星展銀行（台灣）也將致力於客戶創造非凡價值，並將透過堅守承諾、靈活敏捷、數位創新、洞察先機、安全可靠等5大面向，讓客戶感受星展銀行（台灣）的優勢與競爭力。

至於在數位金融趨勢浪潮下，多家在台外銀陸續裁撤分行，林鑫川強調，去年收購澳盛銀後，星展銀分行增加8家，但也發現有些分行距離過接像是松江分行和中正分行，因此，目前內部還在評估分行後續的規畫，但並非要整併或裁撤，整體來看，今年下半年沒有裁撤分行的規畫。

同時，林鑫川認為，台灣市場科技的力量非常深厚，且進入高齡社會，銀髮族擁有大量資產需要財富管理的協助，因此，如何幫助台灣的客戶和世界接軌，也是星展銀行在台灣主要的發展重點。

關鍵字星展銀行澳盛銀行林鑫川分行數位金融整併銀髮族
核四爆弊案　台電：沒有挖東補西

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan