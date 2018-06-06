台灣有6大競爭優勢　星展總座5策略深耕　今年不裁分行

星展銀行（台灣）新任總經理林鑫川6月正式上任，原總經理陳亮丞則轉任資深行政顧問至2018年年底。林鑫川今（6）日在上任記者會上，除重申持續深耕台灣市場的決心，也提到台灣有6大競爭優勢，包括台灣人具創新能量、行動力、永不放棄、團隊合作的精神、能言善道及細心體貼等，他上任後將聚焦5大策略方向，發展出全方位行動綱領，推動全方位業務發展，而星展銀目前在台45個據點，下半年也沒有裁撤規畫。

林鑫川在今日上任記者會上指出，台灣有6大競爭優勢，包括台灣人具創新能量、行動力、永不放棄、團隊合作的精神、能言善道及細心體貼等，而星展銀行（台灣）最大的優勢就是在地人才的競爭力，加上台灣人不僅有創意也有行動力，更有團隊合作精神，相信憑藉著這樣的特質，星展銀行（台灣）肯定能在現有基礎上更上一層樓。

此外，近年來星展銀行積極投入數位金融創新，台灣市場在星展集團拓展的過程中是不可或缺的一塊拼圖，林鑫川也將持續推動台灣發展完整數位金融平台，並依循5大主要策略方向，包括超越客戶需求、永續經營發展、堅持治理內控、領航數位創新及串聯生態體系，發展出全方位行動綱領，以推動星展銀行（台灣）的全方位業務發展。

除了持續拓展星展銀行（台灣）的業務規模外，林鑫川說，星展銀行（台灣）也將致力於客戶創造非凡價值，並將透過堅守承諾、靈活敏捷、數位創新、洞察先機、安全可靠等5大面向，讓客戶感受星展銀行（台灣）的優勢與競爭力。

至於在數位金融趨勢浪潮下，多家在台外銀陸續裁撤分行，林鑫川強調，去年收購澳盛銀後，星展銀分行增加8家，但也發現有些分行距離過接像是松江分行和中正分行，因此，目前內部還在評估分行後續的規畫，但並非要整併或裁撤，整體來看，今年下半年沒有裁撤分行的規畫。

同時，林鑫川認為，台灣市場科技的力量非常深厚，且進入高齡社會，銀髮族擁有大量資產需要財富管理的協助，因此，如何幫助台灣的客戶和世界接軌，也是星展銀行在台灣主要的發展重點。