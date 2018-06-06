查北農業務推廣費 北市府：初步無疑慮

（中央社記者劉建邦台北6日電）台北農產運銷公司總經理吳音寧使用業務推廣費惹議，台北市政府派員赴北農查帳。北農監察人、財政局副局長沈榮銘今天說，北農使用支出費用都有按規定程序，初步查證暫無疑慮。

中國國民黨籍台北市議員陳重文日前質疑吳音寧使用業務推廣費買酒送給民進黨台北市黨部，但北農及民進黨市黨部皆否認。台北市長柯文哲昨天在市議會備詢時說，會派監察人、政風單位和會計師赴北農查帳、處理。

沈榮銘今天受訪時說，昨天下午2時與市場處、北農官股董事、政風處、會計師等人員前往北農查帳，直到晚間8時，過程中，北農也配合提供相關支出費用資料，像請購核銷等收據。