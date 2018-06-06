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娛樂

狄鶯護子要求好友封口　「你會害死我們！」

娛樂中心／綜合報導2018/06/06 14:32
▲楊懷民（左）被狄鶯下了封口令，對於孫安佐事件別再回應。（圖／翻攝楊懷民、狄鶯臉書, 2018.06.06）
▲楊懷民（左）被狄鶯下了封口令，對於孫安佐事件別再回應。（圖／翻攝楊懷民、狄鶯臉書, 2018.06.06）

孫鵬、狄鶯之子孫安佐3月涉嫌恐怖攻擊，台灣時間昨（5）日召開審前會議，孫安佐也認恐怖攻擊罪，另一持有犯罪工具罪名則被撤銷，至今已關押70天，判刑4個月，順利的話月底即能回台，狄鶯好友楊懷民被問及狄鶯近況，楊懷民一改過去態度，表示狄鶯對他下了封口令，要他別回答。

狄鶯、孫鵬昨（5）日出庭時，被媒體拍到孫鵬鬢髮斑白，狄鶯則是剪去招牌長髮，看得出來兩人為救子，耗費多少心力。狄鶯好友楊懷民得知消息後，受媒體訪問時表示，狄鶯要他不要回答相關事件，因為每次楊懷民做出回應，新聞就會報，狄鶯對他說「這樣會害死我們。」


▲狄鶯、孫鵬美國簽證到6月底，那時必定會返台。（圖／翻攝狄鶯臉書, 2018.06.06）

律師邱彰則在臉書上指出，「狄鶯的漫漫破財路才剛開始」，她猜測狄鶯回台後要小心，在台灣「必有死敵」，因為賓州警長在受訪孫安佐案件時提到，他手上有200件孫安佐罪狀，是從台灣寄來的，至於在台灣的「死敵」要出什麼招，不得而知。

孫安佐全案已告一段落，孫鵬夫婦只需再付賠償金2萬元台幣，就可把兒子接回家，本來被天普大學錄取的孫安佐，現在也無法就讀。孫安佐事件被台灣媒體關注密切，進而影響美國華人圈也吵得沸沸揚揚，因此狄鶯才對好友下了封口令，要事件盡快平息。

關鍵字狄鶯孫鵬楊懷民孫安佐
遣返程序啟動　孫安佐返台倒數BTS七月南港開唱　門票下周開搶

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