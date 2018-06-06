狄鶯護子要求好友封口　「你會害死我們！」

孫鵬、狄鶯之子孫安佐3月涉嫌恐怖攻擊，台灣時間昨（5）日召開審前會議，孫安佐也認恐怖攻擊罪，另一持有犯罪工具罪名則被撤銷，至今已關押70天，判刑4個月，順利的話月底即能回台，狄鶯好友楊懷民被問及狄鶯近況，楊懷民一改過去態度，表示狄鶯對他下了封口令，要他別回答。

狄鶯、孫鵬昨（5）日出庭時，被媒體拍到孫鵬鬢髮斑白，狄鶯則是剪去招牌長髮，看得出來兩人為救子，耗費多少心力。狄鶯好友楊懷民得知消息後，受媒體訪問時表示，狄鶯要他不要回答相關事件，因為每次楊懷民做出回應，新聞就會報，狄鶯對他說「這樣會害死我們。」