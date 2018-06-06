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中央社

陸戰隊士兵被殺 警方仍暫定為誤認

中央社2018/06/06 14:17
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣6日電）屏東潮州鎮2日發生鬥毆案，海軍陸戰隊何姓士兵被誤認為糾眾者遭槍殺身亡，警方今天清晨6時許在台南善化區逮捕疑似開槍的洪姓嫌犯，目前暫定何姓士兵是被誤殺。

經過4天的追緝，專案小組南部打擊中心、屏東刑警大隊和潮州警分局掌握洪嫌行蹤，今天凌晨6時許在台南善化區攻堅一處民宅，逮捕當時正在酣睡的洪嫌，警方並在現場查獲毒品及新台幣18萬元現金，但沒有槍枝，洪嫌只有一人在屋內。

屏東縣警察局長江雅文表示，警方還在偵訊洪嫌中，在案件未完全釐清前，何姓士兵暫定為被誤殺。

江雅文表示，30多歲的洪嫌有毒品、槍砲等前科，命案發生後警方展開追緝，洪嫌是毒品交易的小盤，在3日深夜，警方曾懷疑洪嫌在高雄大寮區一處汽車旅館佈局時，洪嫌提前搭計程車離開，警方在汽車旅館內查獲2把槍枝，正在比對是否就是槍殺何姓士兵的槍枝。

警方調查，洪姓槍嫌家住高雄，5月曾因毒品交易被警方逮捕，當場查獲槍彈，被依毒品及槍砲罪移送，聲押獲交保。

屏東潮州鎮加油站2日發生兩派人馬鬥毆案，造成何姓海軍陸戰隊士兵被槍殺死亡、1人腦死、2人受傷，包括洪嫌、檢警到今天共逮捕24名嫌犯，屏東地方法院4日裁定糾眾鬥毆的主嫌鄞男、王男及另4人收押，另有10人交保、5人責付、2人請回。

警方根據犯嫌供述，這起案件是王男與鄞男因一起感情糾紛糾眾滋事，2日凌晨在潮州鎮延平路加油站，鄞男一方騎機車，將王男陣營的黃男等3人打傷，黃男至6日上午仍昏迷指數3，另2人輕傷。

江雅文表示，王男稍後再糾眾並約鄞男到另一處加油拼鬥，但誤認何姓陸戰隊士兵所開的藍色汽車是鄞男的車，何姓士兵遭到誤殺，中槍身亡，現場地上遺留3顆彈殼、1把西瓜刀，何男車內查獲4顆鋼珠彈。

不過，黃男家屬表示，黃男只是與朋友到潮州吃宵夜，與案件無關。江雅文表示，整起案件待檢方詳細偵訊再釐清。（編輯：陳政偉/陳清芳）1070606

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