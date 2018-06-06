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遭爆「做S」才紅　E奶女神雪碧怒飆：他X的！

編輯中心／綜合報導2018/06/06 14:53
▲E 奶辣模「雪碧」近來遭人抹黑是靠「做 S」爆紅的，讓她氣得怒飆三字經。（圖／翻攝自臉書真雪碧無雙 ss , 2018.6.6）
▲E 奶辣模「雪碧」近來遭人抹黑是靠「做 S」爆紅的，讓她氣得怒飆三字經。（圖／翻攝自臉書真雪碧無雙 ss , 2018.6.6）

擁有「情色女神」封號的 E 奶辣模「雪碧」，以性感火辣風格闖出名聲，不過近來她卻遭人抹黑是靠「做 S 」（性交易）才爆紅的，讓她氣得忍不住怒飆三字經，還在臉書公開嗆道：「要睡也只跟男友睡！」


以性感火辣風格闖出名號的 E 奶辣模「雪碧」，擁有「情色女神」封號。（圖／翻攝自臉書真雪碧無雙 ss , 2018.6.6）


以性感火辣的風格闖出名號的 E 奶辣模「雪碧」，擁有「情色女神」的封號。（圖／翻攝自臉書真雪碧無雙 ss , 2018.6.6）

今（ 6 ）日凌晨，雪碧在臉書粉絲團「真雪碧　無雙 ss 」中 PO 文寫道：「為何都說認識我的人，我根本不認識他，都要抹黑我，說我的成就，是被包養、做 S 、跟男人搞曖昧得來的。」

她氣得怒嗆：「你們他 X 的是見不得我好，又憑甚（什）麼吧！我不憑甚（什）麼，就憑我努力工作謙虛不放鳥不公主病，不講別人是非，慢慢爬起來的。如果真的有，早就被爆新聞了，還用的著你們說嘴？」最後她更強調：「清者自清，我努不努力大家看的見，要睡也只跟男友睡！」


E 奶辣模「雪碧」近來遭人抹黑是靠「做 S 」爆紅的，讓她氣得在臉書 PO 文抒發心情。（圖／翻攝自臉書真雪碧無雙 ss , 2018.6.6）

許多網友看了後紛紛留言安慰：「人紅是非多，不要聽那些閒言閒語」、「別跟那些人太認真，認真妳就輸了」、「這個社會病態，就是見不得人家好的心態」、「做人對得起自己就好，問心無愧最重要」、「加油！謠言止於智者！」

關鍵字雪碧e奶辣模做s情色女神三字經
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