蔡英文首次公開簽署法案　幫全國貧童存學費

立法院三讀通過「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」，鼓勵弱勢家庭幫子女儲蓄。蔡英文總統今(6)日在總統府舉行記者會，並公開簽署這項條例。蔡英文表示，只要家長替小朋友存多少錢，政府也會跟著存多少，每人每年上限存 1 萬 5 千元，每年可增加 3 萬元存款，小朋友到 18 歲時可領回 55 萬元的教育基金，足以支付大學四年學費。
這是蔡英文上任後，第一次在媒體面前公開簽署法案。她說，這不僅是總統對自己政見承諾的履行，更代表大家共同努力，改變正在發生，台灣正一步一步向前。
蔡英文表示，「兒少教育與發展條例」是「兒童及少年未來教育與發展帳戶」的法源。最初的構想，是她在 2 年前提出的競選政見，希望經由政府替弱勢家庭的小孩存錢，每年上限存 1 萬 5 千元，家長替小朋友存多少，政府也會跟著存多少。
蔡英文舉例，如此一來，小朋友每一年可以增加 3 萬元的存款，如果小朋友從出生就開戶，到 18 歲最多可領回 55 萬元的教育基金。她說，55 萬元看起來或許不多，但足以支付大學四年學費。
蔡英文補充，如果小朋友長大到 18 歲後，又加入政府的「青年就業方案」，不僅每個月有薪水，且有政府每個月相對投入的 1 萬元存款，在工作兩三年後，會有一筆大學就學基金，教育學貸可以減輕很多，甚至不需貸款。
這項條例明定，適用對象為 105 年 1 月 1 日以後出生，具低收入、中低收入戶資格的兒少，或是安置 2 年以上，監護人為地方政府的兒少都可適用。