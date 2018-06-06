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政治

蔡英文首次公開簽署法案　幫全國貧童存學費

記者陳弘志／台北報導2018/06/06 14:47
▲蔡英文總統6日公開簽署「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」後，抱起兒童一起對眾人開心揮手。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.06.05 )
▲蔡英文總統6日公開簽署「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」後，抱起兒童一起對眾人開心揮手。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.06.05 )

立法院三讀通過「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」，鼓勵弱勢家庭幫子女儲蓄。蔡英文總統今(6)日在總統府舉行記者會，並公開簽署這項條例。蔡英文表示，只要家長替小朋友存多少錢，政府也會跟著存多少，每人每年上限存 1 萬 5 千元，每年可增加 3 萬元存款，小朋友到 18 歲時可領回 55 萬元的教育基金，足以支付大學四年學費。

這是蔡英文上任後，第一次在媒體面前公開簽署法案。她說，這不僅是總統對自己政見承諾的履行，更代表大家共同努力，改變正在發生，台灣正一步一步向前。

蔡英文表示，「兒少教育與發展條例」是「兒童及少年未來教育與發展帳戶」的法源。最初的構想，是她在 2 年前提出的競選政見，希望經由政府替弱勢家庭的小孩存錢，每年上限存 1 萬 5 千元，家長替小朋友存多少，政府也會跟著存多少。

蔡英文舉例，如此一來，小朋友每一年可以增加 3 萬元的存款，如果小朋友從出生就開戶，到 18 歲最多可領回 55 萬元的教育基金。她說，55 萬元看起來或許不多，但足以支付大學四年學費。

蔡英文補充，如果小朋友長大到 18 歲後，又加入政府的「青年就業方案」，不僅每個月有薪水，且有政府每個月相對投入的 1 萬元存款，在工作兩三年後，會有一筆大學就學基金，教育學貸可以減輕很多，甚至不需貸款。

這項條例明定，適用對象為 105 年 1 月 1 日以後出生，具低收入、中低收入戶資格的兒少，或是安置 2 年以上，監護人為地方政府的兒少都可適用。

關鍵字蔡英文兒童及少年未來教育與發展帳戶條例兒少教育與發展條例
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