蔡英文首次公開簽署法案　幫全國貧童存學費

立法院三讀通過「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」，鼓勵弱勢家庭幫子女儲蓄。蔡英文總統今(6)日在總統府舉行記者會，並公開簽署這項條例。蔡英文表示，只要家長替小朋友存多少錢，政府也會跟著存多少，每人每年上限存 1 萬 5 千元，每年可增加 3 萬元存款，小朋友到 18 歲時可領回 55 萬元的教育基金，足以支付大學四年學費。

這是蔡英文上任後，第一次在媒體面前公開簽署法案。她說，這不僅是總統對自己政見承諾的履行，更代表大家共同努力，改變正在發生，台灣正一步一步向前。

蔡英文表示，「兒少教育與發展條例」是「兒童及少年未來教育與發展帳戶」的法源。最初的構想，是她在 2 年前提出的競選政見，希望經由政府替弱勢家庭的小孩存錢，每年上限存 1 萬 5 千元，家長替小朋友存多少，政府也會跟著存多少。