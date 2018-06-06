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鋼琴小提琴幽默音樂會　讓你笑爆肚皮

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/06 14:37
▲「爆肚二人組」今(2018)年8月將首度來台巡迴演出《義大利傳奇鋼琴小提琴幽默音樂會》，顛覆樂迷對古典樂的刻板印象。（圖／上善藝術 x 若水藝術提供）
▲「爆肚二人組」今(2018)年8月將首度來台巡迴演出《義大利傳奇鋼琴小提琴幽默音樂會》，顛覆樂迷對古典樂的刻板印象。（圖／上善藝術 x 若水藝術提供）

古典音樂會也可以很幽默，讓樂迷捧腹大笑！由拉著小提琴的「科學怪人」布萊德．拉普（Brad Repp）以及人稱「光頭情聖」的鋼琴家艾爾多．堅提列奇（Aldo Gentileschi）二位音樂奇才所組成的「爆肚二人組」，今(2018)年8月將首度來台巡迴演出《義大利傳奇鋼琴小提琴幽默音樂會》，要用古典樂、喜劇、加一點打鬧，顛覆樂迷對古典樂的刻板印象。

布萊德和艾爾多2002年相識在義大利佛羅倫斯郊區的一個小鎮。當時來自美國，在義大利盧卡學習小提琴的布萊德，與有理想有抱負的演員、而且還很會彈鋼琴的艾爾多，在小鎮裡的一家咖啡店裡相遇，熱愛音樂的兩人，一起談天、說笑，想法一拍即合，組成「Duo Baldo爆肚二人組」。

「爆肚二人組」取自「笑爆肚皮」之意，原名Duo Baldo，Baldo源自義大利文，運用在樂譜上有放膽去表現的意思，布萊德及艾爾多以此為團名，希望用幽默、詼諧，打破傳統音樂會的形式，加上全身的搞怪細胞，詮釋眾人意料之外的古典樂。

2004年一次與義大利男高音安德列‧波伽利（Andrea Bocelli）的同台演出，「爆肚二人組」在國際嶄露頭角，2009年獲頒「音樂喜劇競賽一等獎」，隔年於「薩爾斯堡音樂節」開幕式上演出，2017年更受邀於北京音樂廳國際古典系列演出季及天津大劇院進行演出。近年演出足跡遍及美國、義大利、瑞士、法國、墨西哥、西班牙、中國及日本各大音樂廳、演奏廳和劇院，全球累積超過一千場的演出和數萬名觀眾。

今年8月，爆肚二人組將分別於10日在台中、12日在新竹、15日於台北演出，演出票券已於兩廳院售票系統啟售。官方網站：https://bit.ly/2H9z36A。
 

關鍵字爆肚二人組音樂會兩廳院鋼琴小提琴
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