鋼琴小提琴幽默音樂會　讓你笑爆肚皮

古典音樂會也可以很幽默，讓樂迷捧腹大笑！由拉著小提琴的「科學怪人」布萊德．拉普（Brad Repp）以及人稱「光頭情聖」的鋼琴家艾爾多．堅提列奇（Aldo Gentileschi）二位音樂奇才所組成的「爆肚二人組」，今(2018)年8月將首度來台巡迴演出《義大利傳奇鋼琴小提琴幽默音樂會》，要用古典樂、喜劇、加一點打鬧，顛覆樂迷對古典樂的刻板印象。

布萊德和艾爾多2002年相識在義大利佛羅倫斯郊區的一個小鎮。當時來自美國，在義大利盧卡學習小提琴的布萊德，與有理想有抱負的演員、而且還很會彈鋼琴的艾爾多，在小鎮裡的一家咖啡店裡相遇，熱愛音樂的兩人，一起談天、說笑，想法一拍即合，組成「Duo Baldo爆肚二人組」。