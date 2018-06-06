篩檢肺癌 醫籲勿濫用低劑量電腦斷層

（中央社記者張榮祥台南6日電）檢查肺癌的低劑量電腦斷層是熱門健檢項目，但衍生結節和癌症分不清的焦慮；成大醫院一般內科醫師蔡昇翰今天說，不建議沒有菸害、職業因素、肺疾等危險因子民眾用這方式篩檢。

蔡昇翰指出，肺癌堪稱癌症的第一殺手，台灣2015年新增加肺癌個案約1萬3000人，同年肺癌死亡人數近9200人，引起關注。

肺癌早期多無明顯症狀，當病發求醫時，逾半數已是末期（第四期），治療效果大多不好，5年存活率也只有5%；若在第一期發現，5年存活率能提升到6成。

蔡昇翰表示，過去肺癌篩檢主要是胸部X光，但因解析度低，腫瘤需要0.9公分至1公分，才容易檢出，也有許多腫瘤躲在X光的死角，不易被看到；另有研究指出，8成至9成的肺癌，無法在第一次X光檢查被檢出。