篩檢肺癌 醫籲勿濫用低劑量電腦斷層

（中央社記者張榮祥台南6日電）檢查肺癌的低劑量電腦斷層是熱門健檢項目，但衍生結節和癌症分不清的焦慮；成大醫院一般內科醫師蔡昇翰今天說，不建議沒有菸害、職業因素、肺疾等危險因子民眾用這方式篩檢。
蔡昇翰指出，肺癌堪稱癌症的第一殺手，台灣2015年新增加肺癌個案約1萬3000人，同年肺癌死亡人數近9200人，引起關注。
肺癌早期多無明顯症狀，當病發求醫時，逾半數已是末期（第四期），治療效果大多不好，5年存活率也只有5%；若在第一期發現，5年存活率能提升到6成。
蔡昇翰表示，過去肺癌篩檢主要是胸部X光，但因解析度低，腫瘤需要0.9公分至1公分，才容易檢出，也有許多腫瘤躲在X光的死角，不易被看到；另有研究指出，8成至9成的肺癌，無法在第一次X光檢查被檢出。
他說，2011年美國一項大型研究發現，在有較高肺癌發生風險的55歲至74歲重度吸菸者族群身上，若每年接受低劑量電腦斷層篩檢連續3年，後續平均追蹤6年半，與胸部X光的篩檢方式比較，能減少20%的肺癌死亡率及6.47%的全死因死亡率。
蔡昇翰說，低劑量電腦斷層是電腦斷層的一種，但輻射劑量較低，約一般電腦斷層的1/6，因肺部有空氣做對比，仍能清楚顯示肺部結構，可取代一般電腦斷層掃描，成為熱門的健檢項目。
不過，蔡昇翰提醒，低劑量電腦斷層也可能帶來後續風險，例如過度診斷，有臨床研究認為，3成至5成的一般受檢者，會被檢查出有肺結節，但結節者中真正肺癌比例不到5%。
蔡昇翰指出，經濟能力許可的人，是可以自費做低劑量電腦斷層，一旦被發現有肺結節，多數無法直接判斷良性或惡性，若接受後續追蹤，甚至侵入性檢查（切片或開刀），可能造成氣胸或血胸等嚴重併發症。
他認為，有些腫瘤生長緩慢，可能長期在體內相安無事，也不影響壽命，卻因篩檢出結節，讓病人可能接受後續手術及麻醉風險，除耗費時間，費用也可觀，病人也會承受不安焦慮的心理壓力，及增加輻射暴露的風險。
蔡昇翰認為，低劑量電腦斷層雖可降低高風險群的肺癌死亡率，但對非高風險或其他風險者，如有家族史或空氣汙染接觸，仍未有足夠證據的支持，目前台灣「低劑量電腦斷層肺癌篩檢共識宣言」，不建議沒有危險因子民眾進行篩檢。（編輯：陳政偉/陳清芳）1070606