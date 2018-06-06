新北停車大不易　時力籲重視停車空間的規畫及檢討

陳志明舉例，前副市長侯友宜與板橋里長的座談時承諾，未來會與有關部門研議停車的問題，但現況是市府停車調查的公開資料已4年沒更新，侯友宜應為市府這4年的失職感到羞愧；另前縣長蘇貞昌日前在中永和也承諾，未來要向中央爭取增設停車場，但沒嚴謹的調查，確實評估地方的需求，這只是空口說白話。

陳志明表示，要擬定停車政策，改善停車問題，首先必須了解停車需求的變化，才能對症下藥，但根據新北市所公布的資料，目前僅在2011、2012、2013年進行停車供需調查，公開資料僅能查到一個四年期調查計畫的決標公告；對於市民每日面對的停車困擾，市府滾動式檢討的週期未免拉太長。

時代力量新北市議員參選人陳志明、曾柏瑜、唐聖捷、張祐銓及彭盛韶今（6）日指出，解決交通、停車問題，一直是新北市民長年的心聲；呼籲市府及市長參選人應該重視停車空間的規畫及檢討，而非只會開空頭支票。

曾柏瑜指出，除滾動式檢討太慢， 2011 至 2013 年的新北市汽機車停車供需調查，僅針對 29 個行政區中的 12 個行政區調查，其它包括林口、五股等 17 個行政區，竟完全沒有任何資料；即使有進行調查，調查的品質也不符合期待，亦沒有公布相關調查的資訊，如何對新北市停車空間不足的問題，提出什麼樣的解方？

唐聖捷說， 2011 年的調查報告中，發現捷運迴龍線開通前，周邊已有的停車供需比不足，但通車後至今，也不見任何調查或是改善的計畫；近期政府所推動的新莊副都心、新月橋及桃園捷運機場捷運線地段，竟無公布任何停車供需調查的資料，顯示新北政府在推動政策及都市計畫前，根本無事先的評估及完善規畫。

張祐銓認為，停車供需調查在中和，竟然僅僅做興南夜市二處、四號公園、環球購物中心在假日時的統計，其它區域除沒有供需的調查報告外，做完調查的區域，這4年也沒有相關的改善措施！根據 2011、2012 年的調查，中和的假日停車位以興南夜市最為不足，既然市府 2011 年就已發現，為什麼7年來毫無作為？

彭盛韶表示，根據新北市長朱立倫去年 9 月的施政報告，針對停車問題，新北市政府僅用短短三句話帶過；相較於台北市於2015年的報告，針對各區的汽機車供需現況進行分析，並且提出 10 年願景及具體改善措施的「台北市 10 年停車計畫」，新北市政府對於停車問題所進行的分析，及提出的解方，可說完全不及格。

時代力量新北市議員參選人呼籲，市府及市長的參選人們，應該重視停車空間的規劃及檢討，並確實改善，而非只會喊喊空頭支票，讓停車問題繼續困擾市民；並提出確切改善新北停車問題的五大訴求，包括一、「供需調查要完整」－應包含住宅區域、當地居民主要生活圈。二、「調查內容要細緻」－應算出各分區的停車供需比。三、「長程規劃要落實」－以10十年為基準，配合都市計畫預見及解決停車問題。四、「檢討週期要縮短」－在跨年期計畫下，應強化滾動檢討，逐年公布結果。五、「發現問題要改善」－針對調查已指出的問題，應落實檢討及改善。

