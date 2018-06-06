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新北停車大不易　時力籲重視停車空間的規畫及檢討

記者陳志仁／新北報導2018/06/06 14:51
▲時代力量新北市議員參選人陳志明、曾柏瑜、唐聖捷、張祐銓及彭盛韶今（6）日共同召開記者會指出，停車問題需要靠完整的調查規劃才能解決。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.06）
▲時代力量新北市議員參選人陳志明、曾柏瑜、唐聖捷、張祐銓及彭盛韶今（6）日共同召開記者會指出，停車問題需要靠完整的調查規劃才能解決。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.06）

時代力量新北市議員參選人陳志明、曾柏瑜、唐聖捷、張祐銓及彭盛韶今（6）日指出，解決交通、停車問題，一直是新北市民長年的心聲；呼籲市府及市長參選人應該重視停車空間的規畫及檢討，而非只會開空頭支票。

陳志明表示，要擬定停車政策，改善停車問題，首先必須了解停車需求的變化，才能對症下藥，但根據新北市所公布的資料，目前僅在2011、2012、2013年進行停車供需調查，公開資料僅能查到一個四年期調查計畫的決標公告；對於市民每日面對的停車困擾，市府滾動式檢討的週期未免拉太長。

陳志明舉例，前副市長侯友宜與板橋里長的座談時承諾，未來會與有關部門研議停車的問題，但現況是市府停車調查的公開資料已4年沒更新，侯友宜應為市府這4年的失職感到羞愧；另前縣長蘇貞昌日前在中永和也承諾，未來要向中央爭取增設停車場，但沒嚴謹的調查，確實評估地方的需求，這只是空口說白話。

曾柏瑜指出，除滾動式檢討太慢， 2011 至 2013 年的新北市汽機車停車供需調查，僅針對 29 個行政區中的 12 個行政區調查，其它包括林口、五股等 17 個行政區，竟完全沒有任何資料；即使有進行調查，調查的品質也不符合期待，亦沒有公布相關調查的資訊，如何對新北市停車空間不足的問題，提出什麼樣的解方？

唐聖捷說， 2011 年的調查報告中，發現捷運迴龍線開通前，周邊已有的停車供需比不足，但通車後至今，也不見任何調查或是改善的計畫；近期政府所推動的新莊副都心、新月橋及桃園捷運機場捷運線地段，竟無公布任何停車供需調查的資料，顯示新北政府在推動政策及都市計畫前，根本無事先的評估及完善規畫。

張祐銓認為，停車供需調查在中和，竟然僅僅做興南夜市二處、四號公園、環球購物中心在假日時的統計，其它區域除沒有供需的調查報告外，做完調查的區域，這4年也沒有相關的改善措施！根據 2011、2012 年的調查，中和的假日停車位以興南夜市最為不足，既然市府 2011 年就已發現，為什麼7年來毫無作為？

彭盛韶表示，根據新北市長朱立倫去年 9 月的施政報告，針對停車問題，新北市政府僅用短短三句話帶過；相較於台北市於2015年的報告，針對各區的汽機車供需現況進行分析，並且提出 10 年願景及具體改善措施的「台北市 10 年停車計畫」，新北市政府對於停車問題所進行的分析，及提出的解方，可說完全不及格。

時代力量新北市議員參選人呼籲，市府及市長的參選人們，應該重視停車空間的規劃及檢討，並確實改善，而非只會喊喊空頭支票，讓停車問題繼續困擾市民；並提出確切改善新北停車問題的五大訴求，包括一、「供需調查要完整」－應包含住宅區域、當地居民主要生活圈。二、「調查內容要細緻」－應算出各分區的停車供需比。三、「長程規劃要落實」－以10十年為基準，配合都市計畫預見及解決停車問題。四、「檢討週期要縮短」－在跨年期計畫下，應強化滾動檢討，逐年公布結果。五、「發現問題要改善」－針對調查已指出的問題，應落實檢討及改善。
 

關鍵字陳志明曾柏瑜唐聖捷張祐銓彭盛韶時代力量新北市汽機車停車供需調查
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