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新創產業發展 童子賢:資金法規須更活絡

中央社2018/06/06 14:44
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）台北市電腦公會理事長童子賢表示，發展新創產業，政府政策可加以誘導，讓法規、制度、資金和市場環境更活絡。

台北國際電腦展（Computex Taipei）InnoVEX新創特展今天在世貿三館登場，童子賢親自出席並接受媒體採訪。

對於新創產業發展，童子賢形容，創投熱潮轉到新興市場，台灣應該要啟動另一波「熱帶氣旋」，政府可以政策誘導新創產業，調動台灣產業有生產力的年輕一代在工作和創新的積極性，政策不僅要保護，更要育種育苗。

他以和碩集團旗下的晶碩光學為例指出，隱形眼鏡與精密模具和光學技術有關，早期光碟機團隊轉型到隱形眼鏡產品，延續光學、精密機械和模具的人才和技術資源。

童子賢表示，台灣經濟規模成熟，市場應該要更積極，讓參與者努力有所得，讓貨暢其流、人盡其才、物盡其用。

他以美國矽谷為例，產業依舊生生不息，新創者容易媒合找到資金。相較之下，台灣閒置資金達到新台幣10兆元，這些龐大的閒置資金可以投資新創業者，但是目前法規、制度和氛圍不夠活絡，需要解藥。

他並以直播平台M17集團赴美掛牌為例指出，主要是台灣股市本益比低、市場相對不活絡，主事者應該要「揉揉屁股、動動腦筋」，讓市場和資金更加活絡。（編輯：郭萍英）1070606

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