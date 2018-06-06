新創產業發展 童子賢:資金法規須更活絡

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）台北市電腦公會理事長童子賢表示，發展新創產業，政府政策可加以誘導，讓法規、制度、資金和市場環境更活絡。

台北國際電腦展（Computex Taipei）InnoVEX新創特展今天在世貿三館登場，童子賢親自出席並接受媒體採訪。

對於新創產業發展，童子賢形容，創投熱潮轉到新興市場，台灣應該要啟動另一波「熱帶氣旋」，政府可以政策誘導新創產業，調動台灣產業有生產力的年輕一代在工作和創新的積極性，政策不僅要保護，更要育種育苗。

他以和碩集團旗下的晶碩光學為例指出，隱形眼鏡與精密模具和光學技術有關，早期光碟機團隊轉型到隱形眼鏡產品，延續光學、精密機械和模具的人才和技術資源。