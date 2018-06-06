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中央社

失業型情緒障礙發作 應屆女大生藉自傷釋壓

中央社2018/06/06 14:43
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北6日電）應屆畢業的黃姓女大生因畢業季來臨，對未來不知道要做些什麼，加上親友過度關心，讓她用自傷來釋放壓力，求診後確診是「失業型情緒障礙」引發的焦慮症狀合併非自殺式自傷疾患。

隨著畢業季即將來臨，許多應屆畢業生也開始面臨求職或繼續升學等問題，開業精神科醫師楊聰財指出，臨床發現許多應屆畢業生因為對未來茫然，甚至是親友過度關心，造成龐大壓力而導致情緒障礙，近期求診患者增加2成，有些甚至出現合併其他精神症狀。

像是今年22歲的黃姓應屆畢業生，大學即將畢業面臨求職，但過去只知道埋頭讀書的她，根本不知道畢業後可以做什麼工作，加上親友過度的關切也讓她感到無法喘氣，最近開始食不下嚥、睡不安心。

情緒持續低迷的黃姓女大生偶然一次在使用美工刀時劃傷手指，突然感到壓力被瞬間釋放，之後只要當她面臨壓力來襲時，便用刀片在手臂上劃上一條條傷口，雖然知道這種抒發方式不對，卻無法停止這樣的行為。

黃姓女大生被家長發現後，帶到精神科求診，才確診是「失業型情緒障礙」引發的焦慮症狀合併非自殺式自傷疾患。

楊聰財說，失業型情緒障礙在每個年齡層都可能發生，個案在人際及其他身心社會功能上遭遇重大壓力與障礙，引發焦慮的症狀，患者會重覆藉由蓄意的自我傷害身體，抒發心中負面的感受及解除所承受的壓力。

楊聰財表示，根據研究指出，這種合併引發的進階症狀，好發於對壓力承受較弱、敏感，加上情緒復原較為緩慢的族群。

當感受到壓力時，病患就會用自認為有效的壓力釋放方式，如燙菸疤、用刀片劃手腕等，重複行為反而會讓患者陷入一種惡性循環，由於個案了解進行這樣的抒壓行為時並不會導致死亡，在精神科分類為「非自殺式自傷疾患」。

楊聰財指出，針對此類型的患者會先協助找出壓力來源，透過認知行為治療，轉化過度的負面情緒，再搭配藥物治療，改善失眠及焦慮症狀，有必要時會建議接受心理治療。

楊聰財也建議，對於應屆畢業生求職，父母與其過度關心，不如與孩子溝通，一起找到就業方向，同時也應多瞭解彼此生活近況，如有睡眠障礙或是情緒不穩定，應儘速就醫，以免衍生其他精神症狀。（編輯：李錫璋）1070606

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