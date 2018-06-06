中施壓改台灣標示 傳白宮給美航空業撐腰

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）中國月前發函多家外國航空公司，要求不得將台灣、香港、澳門標註為國家；金融時報今天披露，其實美國業者有意過一陣就順應中方，但川普政府在後撐腰，敦促他們別去理會。

金融時報（Financial Times）報導，據5名知情人士的說法，美國官員已經要求聯合航空（United）、美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta），不用應中方要求將他們網站上「台灣」標註為「中國台灣」。

中國的民航監管單位先前致函至少36家外國航空公司，要求移除公司網頁或其他資料上任何提及台灣並非中國領土的標示。