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中央社

中施壓改台灣標示 傳白宮給美航空業撐腰

中央社2018/06/06 14:41
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）中國月前發函多家外國航空公司，要求不得將台灣、香港、澳門標註為國家；金融時報今天披露，其實美國業者有意過一陣就順應中方，但川普政府在後撐腰，敦促他們別去理會。

金融時報（Financial Times）報導，據5名知情人士的說法，美國官員已經要求聯合航空（United）、美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta），不用應中方要求將他們網站上「台灣」標註為「中國台灣」。

中國的民航監管單位先前致函至少36家外國航空公司，要求移除公司網頁或其他資料上任何提及台灣並非中國領土的標示。

美國白宮上月批評中方此舉為「歐威爾式胡言亂語」（Orwellian nonsense）。川普政府官員已敦促美國的業者推拖並告訴中方，台灣議題應由美中兩國政府處理；中方已將修改台灣標示的期限展延至6月底。

美國航空公司執行長派克（Doug Parker）上週告訴金融時報，台灣議題由美中兩國間處理。他說：「美國已回覆中國政府，我們則遵循美國政府的方向。」

金融時報並引述幾名人士指出，美國國家安全會議（NSC）異常地涉入與航空業者溝通；不過白宮否認這個說法。

2名知情白宮內部反應的人士指出，美方官員對達美航空今年初就標示台灣與西藏為國家向中方道歉一事感到憤怒。其中一名知情人士並透露，其實美國的航空業者有意在一段時間後就順應中方的要求，但川普政府看似有意藉此議題槓上中國，無視業者著眼未來中國市場的成長機會。

儘管白宮表明能為航空業者提供奧援，但中國已放話，不遵守要求的航空公司會有大麻煩，可能會因此失去在中國境內的降落點，而當前正值中國市場在全球航空市場變得日益重要之際。

前美國國家安全會議亞洲事務主任麥艾文（EvanMedeiros）說：「若航空公司的降落權遭剝奪，就只能被迫去處理由中國政府造成的商業處境，美國政府高層能提供的奧援發揮不了作用。」（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1070606

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