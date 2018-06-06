BTS、iKON、VIXX七月南港開唱　門票下周開搶

日前公布7月7日將請到防彈少年團（BTS）、iKON、Mamamoo、Red Velvet、SEVENTEEN、VIXX等團出席SBS拼盤演唱會的消息後，不少粉絲紛紛期盼詳細的票價與活動資訊，今（6）日終於正式公布，演唱會確定於南港展覽館舉辦，門票將在6月16日開賣。

韓國電視台SBS團隊考量七月份台灣炎熱天氣，以室內且可同時容納1.5萬人以上的場館為必要條件，所以決定選在南港展覽館舉辦。為打造巨型華麗舞台，韓國團隊多次來台勘景、實地測量舞台、討論座位規畫。除了主舞台外，場內有2道超長X型延伸舞台，讓更多不同票區的歌迷能親眼目睹藝人的近距離演出。