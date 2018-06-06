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娛樂

BTS、iKON、VIXX七月南港開唱　門票下周開搶

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/06 14:53
▲BTS（左上）iKON、Mamamoo、Red Velvet、SEVENTEEN、VIXX等人7月來台參加SBS拼盤演唱會。（圖／JUSTLIVE , 2018.6.6）
▲BTS（左上）iKON、Mamamoo、Red Velvet、SEVENTEEN、VIXX等人7月來台參加SBS拼盤演唱會。（圖／JUSTLIVE , 2018.6.6）

日前公布7月7日將請到防彈少年團（BTS）、iKON、Mamamoo、Red Velvet、SEVENTEEN、VIXX等團出席SBS拼盤演唱會的消息後，不少粉絲紛紛期盼詳細的票價與活動資訊，今（6）日終於正式公布，演唱會確定於南港展覽館舉辦，門票將在6月16日開賣。

韓國電視台SBS團隊考量七月份台灣炎熱天氣，以室內且可同時容納1.5萬人以上的場館為必要條件，所以決定選在南港展覽館舉辦。為打造巨型華麗舞台，韓國團隊多次來台勘景、實地測量舞台、討論座位規畫。除了主舞台外，場內有2道超長X型延伸舞台，讓更多不同票區的歌迷能親眼目睹藝人的近距離演出。

《2018 SBS Super Concert in Taipei》將於7月7日晚間7點在南港展覽館登場，演出陣容包含BTS、iKON、Mamamoo、Red Velvet、SEVENTEEN、VIXX六團，票價共有7800、6500、5800、4800、4000、3800、3200、2600、2400、2200元十種，KKBOX專區賣票於6月13日中午12點、一般售票於6月16日下午1點，在KKTIX及全家便利商店開賣，更多資訊可至主辦單位臉書查詢。


▲SBS拼盤演唱會座位圖。（圖／JUSTLIVE , 2018.6.6）

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