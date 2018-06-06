23歲清純女師為救病妹　願賣身嫁富人籌醫藥費

根據陸媒報導，崔喬表示， 14 歲的妹妹崔纖（化名）某日體育考試完後突然背痛，送到第二人民醫院檢查，被確診為白血病。她說，妹妹不但長得美，成績也名列前茅，但由於妹妹年紀太小，家人不敢向她說出病情，怕她知道後承受不了。

暖心！中國大陸河南焦作市武陟縣一名 23 歲清純女老師崔喬，為了救罹患急性淋巴性白血病的妹妹，竟無奈說出「要是有人娶我，願意出錢給妹妹治病，我現在就可以嫁給他！」這番話讓人看了既不捨又感動。

崔喬在接受記者訪問時說，當時會說出這句話「要是有人娶我，願意出錢給妹妹治病，我現在就可以嫁給他！」一半是開玩笑，一半是被現實所逼。因為這句話被媒體報導後，遭到許多人質疑、甚至謾駡，讓她非常無奈「在沒有任何辦法的時候，換作別人也會這樣想吧！」她只希望妹妹能早日康復。所幸之後透過公益平台籌款，家裡獲得了約 80 萬人民幣（折合台幣約為 370 萬元）的愛心捐款，已足夠支付妹妹的治療費。



▲醫院給崔喬妹妹開具的診斷證明書，確診為急性 B 淋巴細胞白血病。（圖／取自網易新聞）

據了解，崔喬的父親今年 52 歲，前（ 2016 ）年查出有心臟病，現為環衛工，每月收入僅 1000 多元（折合台幣約為 4600 元）；母親現年 49 歲，年輕時得了脊髓炎，現在必須倚靠拐杖走路。而崔喬原為一名幼稚園老師，但為了照顧妹妹，目前已將工作辭掉。

崔纖就讀的龍源一中得知她生病後，隨即組織了愛心捐款籌得幾萬元，不過對於 50 萬人民幣（折合台幣約為 230 萬元）的手術費與其他治療費仍遠遠不夠。所幸有了媒體報導，家裡獲得了 80 萬人民幣的公益捐款，基本上已能支付妹妹的醫療費。

目前，第二人民醫院尚未開始進行骨髓配對，崔喬說，如果自己的合適，會毫不猶豫做移植手術，現在最希望的是妹妹能順利挺過化療期。



▲崔纖住院時的照片。（圖／取自網易新聞）