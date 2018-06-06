KID感情事惹毛憲哥？　他冷回這話脫口剛封鎖女歌手

對KID的感情事，吳宗憲表示，「如果人家又回來，那當然OK啊，愛回來敲門這樣子有什麼關係？」被詢問會不會又是分手炮？他笑喊，「亂講，我哪有講，那開玩笑的，你要分的清楚啊。當時要聽我的話，就不會有後面這一段，公開等於分開，你交往在那邊高調，那就是自己要扛的，所以基本上我跟KID，除了工作在一起，不會有太多的那個……」未盡之語讓人有無限想像空間。

綜藝大哥吳宗憲今（6）日主持綜藝節目《小明星大跟班》，他受訪時，談到KID與許維恩近日又被直擊舊情復燃，語氣有些冷淡，似乎不想多談，「基本上我跟KID除了工作在一起，不會有太多的那個……」在記者追問下隨即脫口，「前幾天剛剛封鎖一個二十幾年的老朋友，女生歌手，從來沒有那麼不爽過。」



▲KID（左）與許維恩去年11月分手，如今女方被直擊夜宿男方家，兩人疑似復合。（圖／翻攝臉書, 2018.06.06）

吳宗憲在記者追問下脫口，「我前幾天剛剛封鎖一個二十幾年的老朋友，女生歌手，從來沒有那麼不爽過，我脾氣那麼好的一個人，她把我弄到都怒了，還在線上，剛開完演唱會，就是可憐之人必有可恨之處。」記者連忙追問女歌手是誰，他感嘆，「我現在是告訴你，之於KID這些我也不會追問，我以前很熱情，後來覺得你有病，人家沒有要告訴你，你就不用知道了。」記者詢問女歌手是否唱過〈妙妙妙〉（意指徐懷鈺）？他回應，「不一定是她啊，不然你們叫她打給我看看。」

至於KID的工作狀態，吳宗憲忍不住感嘆，「工作狀態好很多，主要是工作嘛，你OK就OK，私底下生活大家不交集，這也都不是壞事。」被問是否僅止於工作夥伴，私下無交集，他強調，「不會啦，我們還是有私交，一起吃飯OK。雙魚座嘛，很容易怪咖，怪到一個不行，他很容易少女心，然後你稍微碰觸他一下，他就縮起來。少掉天秤座的好朋友（吳宗憲），你人生去死一死算了，我們才越南一起回來，都很好。」他開玩笑喊，「雙魚座因為雙頭嘛，智商會比較……因為他應該要隱瞞的沒隱瞞，然後去隱瞞應該要講的，但是人家在一起，幹嘛要跟我講，又不是很無聊。」