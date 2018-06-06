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中央社

韓媒：陸客團交通事故究責　北韓4官員遭槍決

中央社2018/06/06 14:50
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北6日電）韓媒報導，一個中國大陸旅遊團4月22日在北韓發生重大交通事故造成32名陸客死亡後，北韓領導人金正恩進行責任追究，4名北韓官員因此遭到槍決。

香港01引述南韓東亞日報今天報導，北韓內部消息人士近期透露，4名被槍決官員中包括北韓勞動英雄、人民軍少將兼金剛開發總公司負責人黃英植（音譯）及金剛開發總公司政治局長等人。

以北韓最大的外匯公司著稱的金剛開發總公司，是負責北韓計程車及遊覽車業務的軍方所屬企業。據悉，4月22日中國公民在北韓交通事故所搭乘的北韓遊覽車，正是金剛開發總公司的車輛。這輛車從開城開往平壤的途中，從高30公尺的橋面翻落。

報導還引述消息人士稱，在4名北韓官員被處決的消息傳出同時，北韓軍隊實權順位第一的總政治局長由金正閣變更為金秀吉；人民武力相由樸永植變更為人民武力相第一副相努光鐵；總參謀長由李明秀變更為第一副參謀長李永吉。

有消息稱，金正閣及樸永植是因為事故連帶責任被解職的，李明秀也被調職。

不過英國金融時報5日分析，金正恩在「川金會」舉行的前幾天進行軍方高層人事調動，此舉是為了確保在他出國舉行可能取得突破的會談時，國內不會生亂。

422車禍發生後，中國與北韓的反應均顯得極不尋常。金正恩23日一早前往中國駐北韓大使館表示慰問，並到醫院看望傷患，還表示「深感責任重大」，對此「道歉」。金正恩並特別指示安排專列送返罹難陸客遺體和傷患，還親自到平壤火車站送行。

此前，北韓媒體極少報導對他們負面的新聞。

中國國家主席習近平也親自指示，要求外交部及駐北韓使館立即採取一切必要措施，協調北韓方面全力做好事故處理工作。事後，中國官方一直沒有公布死傷者名單，引發議論與揣測。

網路盛傳在這場車禍死亡的4名北韓陪同工作人員，實際上是特工；這個旅遊團成員背景顯不單純。

法國國際廣播電台此前報導，這個旅行團是中國毛左網站「烏有之鄉」擁有的星火旅遊網舉辦，罹難者包括「烏有之鄉」總編刁偉銘等人。

有消息指出，部分團員是當年「抗美援朝」將軍的後代，團名為「紀念抗美援朝戰爭勝利65周年中國赴朝文化交流參訪團」，主要團員來自中國毛左團體紅歌會。

中共前領導人毛澤東的孫子毛新宇一度被傳在車禍中傷亡，不過毛新宇在5月4日現身一場研討會，間接闢謠。（編輯：楊昇儒/繆宗翰）1070606

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