NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈胰臟腫瘤治療難　手術切除是唯一瘦30公斤女星怒嗆「要秀黑暗面」8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

八二三戰役60週年 歡迎老兵回金門

中央社2018/06/06 14:49
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）配合八二三戰役60週年紀念，籌備已久的戰地秘境大膽島預定7月26日試營運；金門縣政府除了展開第3波大膽老兵志工活動，邀請老兵返島整理環境外，並號召老兵返金旅遊。

迎接大膽島開放，金門縣府在5月間辦理2梯大膽老兵返島擔任志工整理環境，老兵反應熱烈，觀光處繼續辦理第3波大膽老兵志工活動。加上今年適逢八二三戰役60週年，縣府推出「2018戰地主題推廣活動-老兵召集令獎勵計畫」，號召老兵，回金門旅遊，重溫舊夢。

縣府新聞稿指出，活動從7月1日展開，12月25日截止。活動期間，縣府將在機場設置迎賓櫃台，歡迎老兵報到，並以金門高粱十景酒的「樓重莒光」酒，搭配碉堡外盒、金防部三角標示掛飾，打造專屬的限量紀念酒款贈送金門老兵。

金酒公司表示，這一酒款是產區專案契作，是皮厚穗豐的純糯紅高粱，以獨家「三高二低一翻」純糧固態發酵釀酒工藝，由老師傅手工蒸餾釀造，儲放恆溫恆濕地窖熟成，是金酒突破一甲子工藝代表作；尤其它的口感是十萬大軍駐守金門時最喜好與熟悉的味道，值得行家品鑑並收藏。

老兵在金門服役期間，同甘共苦，弟兄們每次相聚情感濃烈，重返戰地，可以一起把酒話當年。縣府鼓勵老兵揪團返金旅遊，老兵返金除了可領取一瓶樓重莒光酒款外，揪團旅遊達一定人數，再發給整團金門高粱酒獎勵。

金門縣戰地史蹟學會擁有多年協助老兵返金經驗，預定於9到10月推出專屬老兵體驗活動，召集5梯次老兵返金。縣府歡迎老兵踴躍報名參加。相關活動資訊請參考金門觀光旅遊網：https://kinmen.travel/（編輯：施燕飛）1070606

陳吉仲：有信心夏季蔬果供需穩定文在寅：關係好轉 先挖掘參...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan