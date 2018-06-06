陳吉仲：有信心夏季蔬果供需穩定

（中央社記者呂欣憓台北6日電）蔬果價格跌落，行政院農業委員會副主任委員陳吉仲今天表示，農委會非常有信心夏季蔬果供需穩定，而且價格會在農民的成本之上，以香蕉為例，價格在這週六、日就會回穩。

民主進步黨今天下午舉行中常會，邀請陳吉仲專案報告，陳吉仲會前受訪做上述表示。

陳吉仲說，所有農產品價格會在前幾個月甚至一年前開始監控，香蕉就是一個例子，今天果菜批發市場香蕉的價格已經回到每公斤新台幣12.5元，產地也在積極的去除格外品，產地外銷價格每公斤都在12到20元之間。

木瓜的部分，陳吉仲說，今年產量13萬噸左右，目前產地外銷價格每公斤20元，農委會非常有信心夏季蔬果供需穩定，而且價格會在農民的成本之上。