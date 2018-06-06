「妓世救人」超認真　童仲彥自曝：嫖一次，對方就變女友

曾被爆出家暴毆妻，近來則積極推動合法性專區的台北市無黨籍議員童仲彥，日前不但親自前往私娼寮考察，還自爆曾經嫖妓無數次，超狂的言論讓他屢屢登上新聞版面。日前童仲彥接受媒體專訪，坦言自己真的有嫖妓過，還表示無法算出一年嫖過幾次，「因為嫖一次，對方就變女朋友！」

日前童仲彥接受媒體專訪，被問及「嫖妓過無數次」的說法是否屬實？他直言：「只能說我有嫖妓過，但次數很少」；他認為，嫖妓的次數多少並不重要，因為推動性專區是為了讓有需求的人得到滿足，還能照顧到弱勢的性工作者。



▲近來則積極推動合法性專區的台北市無黨籍議員童仲彥（圖），日前不但親自前往私娼寮考察，還自爆曾經嫖妓無數次。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.10）