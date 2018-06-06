車禍玻璃碎滿地　暖警烈日車陣掃街

兩位員警當時巡邏行經上址處理車禍，當時陳女騎乘的機車由榮民南路直行往龍岡方向，不慎與由榮民南路左轉往新中北路方向史女所駕駛之自小客車時發生擦撞。而陳女腳部受有擦傷送衛福部桃園醫院就診後並無大礙，雙方均無酒駕情事。碰巧的是，史女汽車玻璃因撞擊震動碎了滿地，而且正值上班時間後方車輛較多，劉韋宏擔心滿地的碎玻璃可能會造成其他用路人爆胎的風險，情形急迫之下，劉韋宏主動向路邊店家商借掃地用具，由王柏凱在後方警戒，快速的實施清掃路面，不一會的時間迅速讓交通恢復正常，也讓這條往來八德、中壢的交通要衝，瞬時恢復了平靜。

劉韋宏表示，當下並沒有想那麼多，只是想要趕快把車禍處理完畢，而且把路面清理乾淨，其他的車輛才不會造成二次傷害。由於擔心路面仍有不潔，後續仍主動通知清潔隊實施掃街以確保安全，平常嚴肅的波麗士大人忙著處理各類民眾報案案件，這次直接在大街上掃街，還真是一次難忘的經驗。