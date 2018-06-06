朱立倫：新北的國三教室全面加裝冷氣

他指出，新北市過去數年已花費近新台幣10億元，針對校園隔熱、降溫、防熱與智慧節能進行改善，若貿然轉向全面加裝冷氣，一來與智慧節能政策相違背，另一方面也將對電力消耗造成負擔。

市政總質詢進行中國國民黨團議員聯合質詢，有議員針對國中小加裝冷氣提出關切，朱立倫表示，新北市不會為政策而政策，一定是針對政策提出完整的配套措施。

（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市長朱立倫今天在市議會市政總質詢宣布，在考量國中三年級有升學壓力，今年將為國三教室全面加裝冷氣，其他年級就逐步進行校園隔熱、降溫等作為。

朱立倫說，以一間教室加裝冷氣約20萬元估算，保守估計需要20億元的經費，市府目前並無編列此項預算。但他也說明，20萬元不是全用於購買冷氣，主要是用在電力的改善。

另外，朱立倫也表示，各地與各校需求不同，必須因地制宜、因校制宜，目前將朝有升學需求的九年級，也就是國中三年級教室優先全面安裝冷氣，但維持使用者付費的原則，其餘年級持續既有政策進行降溫及節能改善。

不過，議員陳明義提醒為避免開冷氣時，學生上下課到室內外的溫差太大易讓小朋友感冒，建議下課前10鐘前關閉冷氣讓氣溫回溫，維護小朋友身體健康。（編輯：梁君棣）1070606