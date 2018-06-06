台南金天宮　萬善同歸修成金天千歲

在台灣信仰體系中，祭祀無主孤魂的有應公、有應媽、百姓公等，都可以視為「萬善同歸」，台灣開墾初期衛生條件不佳，分類械鬥頻傳，有許多無人收斂的往生者，由善心民眾聚而收埋，也常被誤解的「路旁的小廟」。

在台灣的信仰體系中，這些「路邊的小廟」所祭祀的無主孤魂，若能好修練，庇佑當地民眾，都有機會升格為正神；反之，如果常常捉弄或驚嚇百姓，就會被抓去管訓再教育。