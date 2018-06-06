台南金天宮　萬善同歸修成金天千歲

在台灣信仰體系中，祭祀無主孤魂的有應公、有應媽、百姓公等，都可以視為「萬善同歸」，台灣開墾初期衛生條件不佳，分類械鬥頻傳，有許多無人收斂的往生者，由善心民眾聚而收埋，也常被誤解的「路旁的小廟」。
在台灣的信仰體系中，這些「路邊的小廟」所祭祀的無主孤魂，若能好修練，庇佑當地民眾，都有機會升格為正神；反之，如果常常捉弄或驚嚇百姓，就會被抓去管訓再教育。
金天宮位於台南市東區，原本是祭祀無主孤魂的「萬善同歸」，後來有三位結拜成兄弟的靈界朋友入主「萬善同歸」，統帥這些無主孤魂，並嚴格限制這些孤魂打擾當地居民，因而祭祀日漸興盛，每逢初一、十五，當地居民都會準備鮮花素果祭拜。
不久後，這座「萬善同歸」的領導人在觀音佛祖的保薦下，受玉皇大帝封為「金天千歲」，正式進入正神之列，位列仙班，並賜廟名「金天宮」。民國七十三年，當地的地主們捐出土地建廟，在經過信眾多方奔走之下，歷時一年七個月，終於建好「金天宮」，至今，神明仍守護這塊土地。
由無主孤魂的有應公、有應媽、萬善同歸升格為正神的故事在台灣其實並不少見，以前曾介紹過的楠梓東門王爺也是相同的例子，由此可見，在另一個世界的架構之下，真的是「英雄不怕出身低。」
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