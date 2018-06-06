防汛　水利署疏濬做萬全準備

台灣的汛期即將來臨，經濟部水利署第五河川局為防患於未然，計畫性的加強各項防災準備，除了備妥12000多個5噸防汛塊、6000多個太空包等相關搶險物資外，對210部移動式抽水機也已完成保養，預佈到容易淹水的低窪地區。
五河局另已完成中央管河川、排水及海堤之搶修險開口合約，各類大型機具幾乎都已妥當隨時待命，對各河道加強布袋蓮清理與疏濬，也列為防颱整備的重點工作之一。
五河局表示，因應可能形成的「艾維尼」及「瑪莉思」颱風，持續加強各項防災之準備作業，對去(106)年0601豪雨為雲、嘉地區帶來嚴重水災，已快馬加鞭趕辦各急要段河道清疏作業，北港溪水系支流大湖口溪及石牛溪去年受災嚴重河段加強清淤，計已完成縣市管溝渠約70000公尺的清淤。
局長陳中憲指出，除已完成轄內北港溪、朴子溪、八掌溪及急水溪等4大水系及中央管區排(興安排水、興安中排四、嘉義排水、麻魚寮溪排水、埤麻腳排水、後庄排水及湖子內排水等7條排水路)之各處水門檢查維護，及水利構造物檢查外，因今年氣候乾旱致布袋蓮增生，大量之布袋蓮於洪水期間會阻礙排水，列重點針對排水門前後流路辦理清疏、布袋蓮及雜物清除，避免水門前後攔卡雜物阻礙排水及水門啟閉，順利發揮其排水禦洪的功能。
五河局也籲請民眾，隨時關注最新天氣動態，一起應做好周全防災準備，以降低淹水損失。