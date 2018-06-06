防汛　水利署疏濬做萬全準備

台灣的汛期即將來臨，經濟部水利署第五河川局為防患於未然，計畫性的加強各項防災準備，除了備妥12000多個5噸防汛塊、6000多個太空包等相關搶險物資外，對210部移動式抽水機也已完成保養，預佈到容易淹水的低窪地區。

五河局另已完成中央管河川、排水及海堤之搶修險開口合約，各類大型機具幾乎都已妥當隨時待命，對各河道加強布袋蓮清理與疏濬，也列為防颱整備的重點工作之一。