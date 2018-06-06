打破傳統形式 義大利爆肚二人組秀琴藝

（中央社記者魯鋼駿新竹縣6日電）來自義大利的「爆肚二人組」打破傳統演奏形式，以幽默、打鬧等類似喜劇方式演奏鋼琴與小提琴，他們8月將在新竹、台北及台中等地巡迴演出，要讓台灣觀眾「笑破肚皮」。

音樂會的主辦單位「上善藝術．若水藝術」解釋，Duo Baldo爆肚二人組團名中的Baldo源自義大利文，用在樂譜上有放膽去表現的意思，另也因他們的幽默演出形式，所以中文取「爆肚」諧音。

上善藝術表示，「爆肚二人組」是由小提琴手布萊德．拉普（Brad Repp）與鋼琴家艾爾多．堅提列奇（Aldo Gentileschi）二位音樂奇才組成，他們用幽默、詼諧，打破傳統音樂會的形式，以全身的搞怪細胞，詮釋眾人意料之外的古典樂。