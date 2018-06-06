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中央社

打破傳統形式 義大利爆肚二人組秀琴藝

中央社2018/06/06 14:58
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣6日電）來自義大利的「爆肚二人組」打破傳統演奏形式，以幽默、打鬧等類似喜劇方式演奏鋼琴與小提琴，他們8月將在新竹、台北及台中等地巡迴演出，要讓台灣觀眾「笑破肚皮」。

音樂會的主辦單位「上善藝術．若水藝術」解釋，Duo Baldo爆肚二人組團名中的Baldo源自義大利文，用在樂譜上有放膽去表現的意思，另也因他們的幽默演出形式，所以中文取「爆肚」諧音。

上善藝術表示，「爆肚二人組」是由小提琴手布萊德．拉普（Brad Repp）與鋼琴家艾爾多．堅提列奇（Aldo Gentileschi）二位音樂奇才組成，他們用幽默、詼諧，打破傳統音樂會的形式，以全身的搞怪細胞，詮釋眾人意料之外的古典樂。

上善藝術介紹，出生於美國鹽湖城的布萊德．拉普，因受在交響樂團擔任小提琴手的祖父影響，從小立志成為小提琴家，曾在義大利街頭賣藝的他，直到遇到安德列．波伽利後，開始了巡迴演出的音樂生涯。

而出生義大利普拉托的鋼琴家艾爾多．堅提列奇，兒時就被送進教會學校接受嚴格的音樂訓練，因喜歡杜蘭杜蘭樂團（Duran Duran）的華麗搖滾，希望自己能像他們那樣詮釋音樂，進而創造出獨特彈奏鋼琴方式，直到遇到了布萊德．拉普，組成了特有風格的爆肚二人組。

爆肚二人組與大眾印象中的音樂家養成有所不同，2人之間也有不少相異之處，但由於同對音樂熱愛，與性格上幽默的特質，「放膽表現」成為他們組團後一致的追求，演繹出古典樂的多樣性。

上善藝術表示，「爆肚二人組」將於8月來台舉辦「義大利傳奇鋼琴小提琴幽默音樂會」巡迴表演，包括8月10日在台中、12日在新竹、15日於台北演出，購票請上兩廳院售票系統，演出詳情可上官方網站https://bit.ly/2H9z36A 查詢。（編輯：卞金峰）1070606

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