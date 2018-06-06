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「這裡不是你的國家！」　紐約火爆媽飆罵亞裔婦逼讓位

國際中心／綜合報導2018/06/06 15:29
▲紐約地鐵上一名媽媽對著亞裔婦人大飆髒話，還出手將婦人推倒在地。（圖／翻攝自YouTube影片）
▲紐約地鐵上一名媽媽對著亞裔婦人大飆髒話，還出手將婦人推倒在地。（圖／翻攝自YouTube影片）

美國紐約地鐵近日爆發一起讓位爭議，竟牽涉至種族問題。一名穿著背心的媽媽不滿原先坐在自己孩子旁的一名男子，將座位讓給年長的亞裔婦人坐，便對著亞裔婦人狂飆髒話，告訴她「這裡不是你的國家！」要婦人滾回自己國家，更出手將婦人推倒在地，過程全被一旁乘客拍下 PO 網，引發網友議論。

據了解，該名媽媽的兩名女兒原先與另名男子擠在同個座位，當男子起身讓位時，女兒們原以為可以挪動位子，婦人卻以手勢告知要坐下，讓該名媽媽相當火大。而從目擊者拍攝的影片中可見，該名媽媽以渾厚低沉的嗓音，對著婦人大罵髒話，表示男子未將座位讓給她「因為我是個黑人！」害她無法與女兒們一起坐。

當下婦人請媽媽「注意用詞」、「冷靜」，但媽媽仍繼續憤怒大吼「X 你的！」「注意你的屁股、給我移開！否則我要把你給踢下去」，眼見婦人沒有要離開座位的樣子，媽媽直接要女兒們動手推婦人「推她、推她，把她推走奪回坐位，把她推開坐位」，最後乾脆自己出手「去死吧！婊子（賤人）！走開、移開你的屁股」，直接將婦人推倒在地。


▲亞裔婦人遭推倒後被旁人扶起，不再與媽媽爭論，但媽媽仍持續飆罵，最後更對目擊者破口大罵。（圖／翻攝自YouTube影片）

一旁的民眾見狀伸手將婦人扶起，媽媽則繼續怒罵，大吼「你們誰講英文？！告訴她她做錯什麼！她害我的小孩沒座位」，更說出「這裡不是你的國家！歡迎來到美國！」接著繼續破口大罵。最後發現自己行為疑似遭拍下時，更對目擊者怒吼「你在拍什麼！要把我的 X 放你嘴裡嗎！」讓目擊者嚇得趕緊終止拍攝。

影片 PO 網後，許多網友認為該名媽媽行徑太過粗魯，難以成為孩子們的榜樣「該教你的女兒如何對待老人！﻿」「你的孩子會留下創傷的」，也有網友認為媽媽雖然態度不佳，但婦人雖被男子讓位，也不該要孩子們將位子空出來。

關鍵字地鐵讓位紐約種族歧視國家亞裔
救病妹　23歲清純女師願賣身

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