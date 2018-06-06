獅子會結合香港及國內眼科視光學系　助身障生重見光明

國際獅子會MD300推動 「Taiwan全國視力照護網」在台灣各地為弱勢學童視力健康把關與照護服務，7日將列車駛進彰化特殊教育學校，現場由香港理工大學、中山醫學大學與亞洲大學視光學系師生及曉陽眼科共同替身心障礙學生及彰化家扶中心孩子9位孩童進行視力檢查。

國際獅子會MD300自2013年底成立「Taiwan全國視力照護網」，迄今已經為4萬多位偏鄉學童進行視力篩檢，幫助了3千多名弱勢學童免費配鏡，有近千名學童經視力篩檢發現眼疾轉介治療。



▲國際獅子會結合香港及國內眼科視光學系，到彰化特教學校助身障生。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.06）

國立彰化特殊教育學校現有333名中重度智能障礙學生，該校護理師洪聖雯指出，經校方視力初步篩檢結果從幼童至高中職生統計，學生因認知問題而無法進行施測的有135名，再加上視力不良的學生111位，全校視力有問題學生高達總人數的2/3。

▲國際獅子會結合香港及國內眼科視光學系，到彰化特教學校助身障生。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.06）

在驗光過程中，這群視光系的師生們，非常有耐心的運用他們的專業知識及技術，幫這群弱勢的孩子們檢測他們視力狀況，甚至有些孩子還在他們的訓練技巧下，學會配合E字表進行施測，讓在場陪同的老師們感動不已。

▲國際獅子會結合香港及國內眼科視光學系，到彰化特教學校助身障生。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.06）

國際獅子會指出，為身障兒視力健康把關，是「視力第一（Sight First）」的宗旨與精神，近年來，學童的視力似乎越來越令人擔憂，近視、斜弱視比例不斷提高。尤其身障兒若未能矯治，可能造成終身視力不良；高度近視則可能引起視網膜剝離，導致產生失明的危險，希望藉由獅子的力量能幫助弱勢學生，重建光明的人生。