吳音寧：父親吳晟心情有受波及但沒辭資政

（中央社記者梁珮綺台北6日電）有台北市議員今天質詢時指出，因北農總經理吳音寧負面消息不斷，總統府資政吳晟為了替女兒止血將請辭。對此，吳音寧表示，吳晟情緒確實因她受到波及，但到目前為止沒提辭呈。

台北市長柯文哲下午率市政團隊到台北市議會，列席市政總質詢及備詢。

無黨籍市議員林瑞圖、國民黨籍市議員王欣儀質詢時指出，吳晟因女兒負面消息不斷，怕影響民進黨年底選舉，決定辭掉總統府資政來止血。林瑞圖及王欣儀奉勸吳音寧，應自動請辭停止風波。

台北農產運銷公司總經理吳音寧說，吳晟的心情確實因為她的事情受到一些波及，但沒有提出辭呈，「我從一開始接北農總經理時，父親就反對我來，現在父親的態度，就是希望我不卑不亢地把事情說清楚，他會支持我」。