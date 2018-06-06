名主持人爆黃聖依夫婦才是逃稅大戶　稱接到對方死亡威脅

大陸前央視主持人崔永元，日前爆料女星范冰冰靠「陰陽合約」涉嫌逃漏稅，驚動大陸稅務局出面調查，造成大陸影視圈一片震盪，范冰冰甚至壓力大到打電話跟崔永元痛哭道歉，崔日前否認逃稅對象是在說范冰冰，也已與對方和解，不過他今（6）日又再爆料，指出逃稅最嚴重的其實是女星黃聖依跟她的富商老公楊子。

崔永元揭露的「陰陽合約」事件持續在大陸演藝圈發酵，據《新浪網》報導，崔永元今日受訪時指控黃聖依和老公楊子聯手捲走7.5億人民幣（約合台幣35億元），聲稱自己掌握全部的證據，崔永元還說：「他已經托人給我帶話，說要殺掉我。」楊子則發聲明否認曾簽署7.5億的合約，也表示從未與崔永元接觸過，更沒有恐嚇對方，還說必要時將行法律途徑維護名譽。