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娛樂

名主持人爆黃聖依夫婦才是逃稅大戶　稱接到對方死亡威脅

娛樂中心／綜合報導2018/06/06 15:35
▲大陸女星黃聖依（右）和富商老公楊子被爆逃漏稅。（圖／翻攝微博 , 2018.06.06）
▲大陸女星黃聖依（右）和富商老公楊子被爆逃漏稅。（圖／翻攝微博 , 2018.06.06）

大陸前央視主持人崔永元，日前爆料女星范冰冰靠「陰陽合約」涉嫌逃漏稅，驚動大陸稅務局出面調查，造成大陸影視圈一片震盪，范冰冰甚至壓力大到打電話跟崔永元痛哭道歉，崔日前否認逃稅對象是在說范冰冰，也已與對方和解，不過他今（6）日又再爆料，指出逃稅最嚴重的其實是女星黃聖依跟她的富商老公楊子。

崔永元揭露的「陰陽合約」事件持續在大陸演藝圈發酵，據《新浪網》報導，崔永元今日受訪時指控黃聖依和老公楊子聯手捲走7.5億人民幣（約合台幣35億元），聲稱自己掌握全部的證據，崔永元還說：「他已經托人給我帶話，說要殺掉我。」楊子則發聲明否認曾簽署7.5億的合約，也表示從未與崔永元接觸過，更沒有恐嚇對方，還說必要時將行法律途徑維護名譽。

對於自己的爆料引起如此大的風波，崔永元坦言自己也在反省，並對受到牽連的范冰冰、徐帆、劉震雲等人道歉，「從心裏來說，我真的是不想傷害這些人」，但表示會將手上的所有資料交給官方調查，他認為既然官方已出手，他就能回去過自己的日子。


▲楊子發聲明駁斥崔永元指控。（圖／翻攝微博 , 2018.06.06）


▲大陸名主持人崔永元（中）踢爆大明星的合約潛規則。（圖／翻攝微博 , 2018.06.06）

關鍵字央視崔永元逃漏稅范冰冰合約
網目擊宋宋夫妻　拿塑膠袋要簽名范冰冰影響股市　收入投資被起底

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