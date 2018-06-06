美中台海競爭 陸專家：美國試圖達平衡

（中央社台北6日電）外媒報導，美國決定增加對台灣的軍事支持，但同時又避免激怒中國。中國大陸軍事專家認為，美國在與中國日益激烈的競爭下試圖達到微妙的平衡。美國國防部長馬提斯訪中，將有助雙邊關係。

美國防部長馬提斯（James Mattis）日前在新加坡出席香格里拉亞洲安全對話會時公開表示，應中國邀請，他將很快訪問北京，以坦誠和透明的方式與中國方面會談，開拓和加深這兩個太平洋國家之間的對話。

南華早報引述消息人士稱，馬提斯的北京之行，美中雙方都有共識，正在準備。

當前美中關係進入一個不同的局面，報導引述中國軍事觀察家稱，美國的台灣政策傳達出多樣訊息。美國一方面在考慮計劃派遣作戰艦通過台灣海峽，並推動軍售，但另一方面，美國不會派遣要員出席美國在台協會（AIT）新辦公大樓的開幕式，以避免激怒北京。