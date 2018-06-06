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中央社

美中台海競爭 陸專家：美國試圖達平衡

中央社2018/06/06 15:16
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北6日電）外媒報導，美國決定增加對台灣的軍事支持，但同時又避免激怒中國。中國大陸軍事專家認為，美國在與中國日益激烈的競爭下試圖達到微妙的平衡。美國國防部長馬提斯訪中，將有助雙邊關係。

美國防部長馬提斯（James Mattis）日前在新加坡出席香格里拉亞洲安全對話會時公開表示，應中國邀請，他將很快訪問北京，以坦誠和透明的方式與中國方面會談，開拓和加深這兩個太平洋國家之間的對話。

南華早報引述消息人士稱，馬提斯的北京之行，美中雙方都有共識，正在準備。

當前美中關係進入一個不同的局面，報導引述中國軍事觀察家稱，美國的台灣政策傳達出多樣訊息。美國一方面在考慮計劃派遣作戰艦通過台灣海峽，並推動軍售，但另一方面，美國不會派遣要員出席美國在台協會（AIT）新辦公大樓的開幕式，以避免激怒北京。

報導表示，隨著美中關係變化，台灣的局勢正逐漸緊張。路透社引述美國不具名官員的談話報導，華府有意調整對台軍售方式，改採個別逐案審查，也考慮派遣作戰艦通過台灣海峽。

北京的海軍專家李杰（Li Jie，音譯）說，如果美國改變對台軍售的方式，並選擇派遣作戰艦通過台灣海峽，可能會令中國不安，激起中國加強其在該地區的軍事力量。

中國人民解放軍軍事科學院戰爭研究院副研究員劉琳（Liu Lin，音譯）則認為，美國在與中國的競爭日益激烈的情況下試圖達到微妙的平衡。美國一方面想要增加壓力並測試北京的反應，但另一方面又不想過於挑釁或跨越紅線。

她說，如果馬提斯的訪問成行，這有助中美雙邊關係，代表雙方沒有放棄對話。

中國外交部發言人華春瑩5日在例行記者會上表示，美國應妥善處理中國被視為「最重要，最敏感的核心問題」的台灣問題，以避免危害兩國關係和穩定。（編輯：翟思嘉/繆宗翰）1070606

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