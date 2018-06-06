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中央社

持兒童色情物品落網 11嫌含迪士尼員工

中央社2018/06/06 15:18
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社邁阿密5日綜合外電報導）美國警方今天逮捕11名佛羅里達州男子，罪名是持有並散布兒童色情圖片和影像，落網嫌犯包括迪士尼（Disney）和樂高樂園（Legoland）員工以及美國童軍總會（BSA）志工。

法新社報導，11名嫌犯目前共遭控660項罪名。

警長朱德（Grady Judd）說：「我們一拿到搜索票，取得這些嫌犯用來下載和散布色情圖片和影像的設備，我們將進行完整的取證分析。」

「我們很可能追加指控，控他們非法持有並散布兒童性虐圖片和影像。」

朱德進一步表示，目前為止採集到都是警察已知的證據。現在還不清楚是否有當地的受害者，不過這仍是調查的一環。

落網嫌犯包括53歲、在迪士尼世界（Disney World）服裝部擔任專案經理的凱提（Roger Catey）。迪士尼這間位在佛州奧蘭多（Orlando）的主題樂園每年吸引數百萬名孩童和家庭光顧。

30歲嫌犯瓦爾加斯-賈西亞（RickieVargas-Garcia）是樂高主題樂園母公司默林娛樂公司（Merlin Entertainment）的樂高製造商，他坦承在網路上拐騙孩童拍裸照。

48歲嫌犯札波洛夫斯基（Edward Zaborowski）則被控持有4至6歲孩童色情圖片。他是一名調酒師，同時在兒子參與的美國童軍總會中擔任志工。

朱德說：「家長們，你們必須知道你的小孩上哪些網站，因為你的小孩在哪，（掠奪者）就在哪。」（譯者：葉俐緯/核稿：蔡佳敏）1070606

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