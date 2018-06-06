持兒童色情物品落網 11嫌含迪士尼員工

（中央社邁阿密5日綜合外電報導）美國警方今天逮捕11名佛羅里達州男子，罪名是持有並散布兒童色情圖片和影像，落網嫌犯包括迪士尼（Disney）和樂高樂園（Legoland）員工以及美國童軍總會（BSA）志工。

法新社報導，11名嫌犯目前共遭控660項罪名。

警長朱德（Grady Judd）說：「我們一拿到搜索票，取得這些嫌犯用來下載和散布色情圖片和影像的設備，我們將進行完整的取證分析。」

「我們很可能追加指控，控他們非法持有並散布兒童性虐圖片和影像。」

朱德進一步表示，目前為止採集到都是警察已知的證據。現在還不清楚是否有當地的受害者，不過這仍是調查的一環。