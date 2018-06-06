志工一人一菜慶佳節　豐原分局員警感動在心

6月15日警察節將屆，為體恤員警執勤的辛勞，豐原警分局志工中隊長劉雪華，號召幹部及各分隊志工們，於6月6日在分局禮堂發起「志工一人一菜活動」，提前慶祝警察節；分局長林宏儒代表員警感謝志工們的貼心，並期勉持續對警政工作的支持與協助。
平時熱心協助員警服務的志工們6日大展廚藝，各自準備一道道拿手佳餚，有糖醋魚、咖哩豬、梅干桂竹筍滷豬肉、炒羊肉、烤鴨、燜苦瓜、仙草雞、肉骨茶湯、珊瑚草蓮子湯、手沖咖啡及水果等各式美味餐點，帶至分局內與員警共同享用。現場香味四溢，令人食指大動，讓員警們吃在嘴裡、感動在心裡。
許多志工都說，擔任警察志工後，才知道原來警察真的是不分晝夜的為民服務，不論是何種千奇百怪的事件，員警們總是要耐著性子替民眾解決疑難雜症；或是再危險的刑事案件，也是不畏辛勞的衝鋒陷陣，維護社會治安，真的很感謝員警們平時如此的照顧大家。因此藉由此次「一人一菜」的機會，好好慰勞員警們的辛勞。
豐原警分局林宏儒分局長表示，感謝志工夥伴們平日對警政工作的支持與協助，此次活動不僅鼓舞警察同仁的工作士氣，也增進志工與分局員警間的認識及互動；另外，各志工間透過輕鬆愉快氛圍，達到經驗交流、溝通及分享志願服務理念。