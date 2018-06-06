NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈日喝4次嗎啡嘔吐　傅達仁嘆折騰死經營權未報　天然氣之神遭罰上百萬8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

志工一人一菜慶佳節　豐原分局員警感動在心

記者黃玿琮／台中報導2018/06/06 15:36
▲豐原警分局的志工們為體恤員警執勤的辛勞，提供色香味俱全的佳餚，讓員警們感動在心。（圖／記者黃玿琮攝2018.6.6）
▲豐原警分局的志工們為體恤員警執勤的辛勞，提供色香味俱全的佳餚，讓員警們感動在心。（圖／記者黃玿琮攝2018.6.6）

6月15日警察節將屆，為體恤員警執勤的辛勞，豐原警分局志工中隊長劉雪華，號召幹部及各分隊志工們，於6月6日在分局禮堂發起「志工一人一菜活動」，提前慶祝警察節；分局長林宏儒代表員警感謝志工們的貼心，並期勉持續對警政工作的支持與協助。

平時熱心協助員警服務的志工們6日大展廚藝，各自準備一道道拿手佳餚，有糖醋魚、咖哩豬、梅干桂竹筍滷豬肉、炒羊肉、烤鴨、燜苦瓜、仙草雞、肉骨茶湯、珊瑚草蓮子湯、手沖咖啡及水果等各式美味餐點，帶至分局內與員警共同享用。現場香味四溢，令人食指大動，讓員警們吃在嘴裡、感動在心裡。

許多志工都說，擔任警察志工後，才知道原來警察真的是不分晝夜的為民服務，不論是何種千奇百怪的事件，員警們總是要耐著性子替民眾解決疑難雜症；或是再危險的刑事案件，也是不畏辛勞的衝鋒陷陣，維護社會治安，真的很感謝員警們平時如此的照顧大家。因此藉由此次「一人一菜」的機會，好好慰勞員警們的辛勞。

豐原警分局林宏儒分局長表示，感謝志工夥伴們平日對警政工作的支持與協助，此次活動不僅鼓舞警察同仁的工作士氣，也增進志工與分局員警間的認識及互動；另外，各志工間透過輕鬆愉快氛圍，達到經驗交流、溝通及分享志願服務理念。

關鍵字豐原警分局警察節警察志工一人一菜
香蕉盛產價格低　楊文科購千斤助農員農學生「取豬精」一把罩

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan