田馥甄撩妹再出招　加碼爆回春祕訣來自「他」

田馥甄日前在hito流行音樂獎上與以「新人」之姿出道的吳青峰合組一日限定組合，一起表演27首歌曲，讓人印象深刻，而她今（6）日出席知名保養品牌代言活動，談到此事，她笑說，「青峰讓我很放鬆。」更多秀了2招最近正流行的土味情話。

田馥甄、吳青峰表演完在記者室時，聽聞記者問，「青峰是不是托田馥甄的福才能進來受訪？」竟突然變臉，衝到記者面前怒道：「管好你的嘴！」正當所有人震驚之餘，她才綻開笑臉繼續說：「否則我會想吻你！」變成了撩妹現場。

今天田馥甄出席代言活動，再次秀了近來習得的撩妹招數，她透露這些招數都是Ella身上學來的，她先是問媒體：「你有沒有看到我的票？」記者疑惑問「什麼票」時，她隨即接下去：「通往你心裡的單程車票。」以及「天氣冷我想蓋一種被，寶貝。」