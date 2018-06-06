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娛樂

田馥甄撩妹再出招　加碼爆回春祕訣來自「他」

記者吳雨婕／台北報導2018/06/06 15:43
▲田馥甄再度使出撩妹新招。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.06）
▲田馥甄再度使出撩妹新招。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.06）

田馥甄日前在hito流行音樂獎上與以「新人」之姿出道的吳青峰合組一日限定組合，一起表演27首歌曲，讓人印象深刻，而她今（6）日出席知名保養品牌代言活動，談到此事，她笑說，「青峰讓我很放鬆。」更多秀了2招最近正流行的土味情話。

田馥甄、吳青峰表演完在記者室時，聽聞記者問，「青峰是不是托田馥甄的福才能進來受訪？」竟突然變臉，衝到記者面前怒道：「管好你的嘴！」正當所有人震驚之餘，她才綻開笑臉繼續說：「否則我會想吻你！」變成了撩妹現場。

今天田馥甄出席代言活動，再次秀了近來習得的撩妹招數，她透露這些招數都是Ella身上學來的，她先是問媒體：「你有沒有看到我的票？」記者疑惑問「什麼票」時，她隨即接下去：「通往你心裡的單程車票。」以及「天氣冷我想蓋一種被，寶貝。」


▲田馥甄再次使出撩妹新招。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.06）

除了秀撩妹招數外，田馥甄提到當天的心情因為青峰的關係讓她很放鬆，所以才能有這麼好的表現，網友也對於這次的合作舞台很喜愛，紛紛敲碗表示，希望兩人真的能組團，不過田馥甄笑說：「『青田』組合就是一人限定。」此外，田馥甄除了積極為代言的臉部保養品牌宣傳外，加碼自爆回春秘訣，原來她在昨晚跑去看Ella的孩子勁寶，陪伴他畫畫、跳舞、玩遊戲，一陪就是好幾個小時。


▲田馥甄自爆回春秘訣就是來自Ella兒子勁寶。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.06）

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